Sposerò Simon Le Bon, l’autrice: “I prof mi dicevano: ‘porta a scuola tuo papà così ti scrive anche il tema’, mi hanno distrutta”

Ieri sera, 13 febbraio, tra i super ospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2025, c’erano i Duran Duran. Com’è noto nel 1985 una ragazza di sedici anni, Clizia Gurrado ha scritto un libro, “Sposerò Simon Le Bon“, che diventò un vero e proprio caso editoriale.

Il libro fu scritto dall’autrice, allora adolescente infatuata del frontman della band, Simon Le Bon. La scrittrice ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera in cui ha raccontato di averlo scritto inizialmente come diario, lasciato poi nella casa editrice vicina al suo liceo, a Milano.

Il trauma dell’esperienza a scuola

Per lei, ha raccontato, fu un’esperienza traumatica: “A scuola io sono stata additata come quella che si era fatta scrivere il libro da mio papà che faceva il giornalista. I professori mi hanno presa di mira e distrutta: mi facevano intendere che avevo fatto una cosa sbagliata, anziché darmi gli strumenti per affrontarla. Fu un anno da incubo. I prof mi dicevano cose tipo: porta in classe tuo padre così ti scrive anche il tema”.

Al liceo era amata o odiata, anche da parte dei coetanei non c’erano mezze misure. La troupe del film, che entrò anche nel suo liceo, fu bersagliata da un lancio di uova: “Non credo fossero dirette metaforicamente a me, ma non ho mai capito bene quel gesto”, queste le sue parole.