Spring break e più lezioni a giugno e settembre. Sindacati contro l’idea: “Come si fa senza docenti? Il 30% è precario”

Qualche tempo fa abbiamo parlato dell’idea dell’assessora a Scuola, Welfare, Terzo settore e Politiche per l’infanzia dell’Emilia Romagna Isabella Conti, prima in Commissione Giovani, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità, di modificare il calendario scolastico.

Le critiche

In particolare si è parlato di una possibile “spring break” modello Nord Europa, cioè la pausa tra Natale e Pasqua “prolungando la scuola a giugno e settembre”, oltre agli istituti aperti al pomeriggio per aiutare i bimbi a fare i compiti.

L’idea è stata rilanciata dalla stessa Conti venerdì scorso durante un’intervista alla Festa dell’Unità di Soliera. Come riporta La Gazzetta di Modena, la sola ipotesi ha già innescato le proteste degli albergatori romagnoli, preoccupati per la riduzione delle ferie a giugno.

C’è anche il disappunto di Cisl: “La proposta è uno spot che serve a poco – sostiene Carmelo Randazzo, segretario scuola Modena – vuole adottare il modello francese senza considerare che noi abbiamo le scuole italiane. Partiamo dal personale docente: il 30% è precario con contratti in scadenza al 30 giugno, a cui bisogna togliere una ventina di giorni di ferie maturate, e che quindi hanno diritto a interrompere l’attività didattica il 10 del mese. Come si fa a prolungare l’anno scolastico senza insegnanti? Per non parlare delle strutture: in estate in classe si muore dal caldo, e in tanti istituti non c’è un’area esterna sufficientemente grande per fare lezione in cortile. Non si tiene conto che la scuola non chiude quando finisce l’attività didattica: dai primi di settembre, ad esempio, inizia il lavoro del personale per organizzare le classi, arrivano i professori nuovi, ci sono le attività di orientamento. Quando si fanno queste proposte, sarebbe meglio sedersi a un tavolo e parlare: la scuola la vive tutti i giorni, e non è un parcheggio”.

Presto sarà istituito un tavolo

La Regione ha proprio intenzione di istituire un tavolo apposito, come annunciato venerdì dall’assessora Conti, mettendo insieme tutti i soggetti coinvolti, dai sindacati alle associazioni dei genitori, ma anche gli albergatori della Romagna.

Anche Dario Catapano, Segretario Uil Scuola Rua di Modena, non nasconde perplessità: “Quella di prolungare l’anno scolastico a giugno, con una sospensione a febbraio, è una proposta fatta senza il coinvolgimento di chi lavora nella scuola. Il calendario scolastico è un equilibrio delicato che rispetta i tempi dell’apprendimento, il benessere degli alunni e del personale e la pianificazione delle attività educative. La scuola ha bisogno di stabilità, investimenti, valorizzazione del lavoro educativo e non di slogan a effetto o modifiche improvvisate. Da genitore e insegnante prima ancora che da sindacalista, osservo come già alla fine di maggio molti studenti manifestino un evidente calo dell’attenzione, aggravato dal caldo e da edifici scolastici spesso inadatti. Non tutti i docenti – aggiunge Catapano – potrebbero essere pronti o disponibili a rivedere la propria didattica per adattarsi a un contesto estivo o all’aperto. La proposta rischia di spezzare la continuità didattica e creare disagi maggiori alle famiglie rispetto al calendario attuale. La scuola non può essere gestita con logiche turistiche o emergenziali. Serve un confronto serio con chi la vive ogni giorno”.

Eleonora Verde, segretaria Slc Cgil, sottolinea che “non c’è un pregiudizio di sorta, però è una rivoluzione molto complessa. Attorno alla scuola gravitano tante dinamiche che necessiterebbero di una riorganizzazione, come il sistema dei trasporti, della mensa, le esigenze della famiglie e del personale scolastico. Siamo sicuri, poi, che la didattica ne trarrebbe benefici? Il secondo quadrimestre inizia i primi di febbraio, e poco dopo si propone una pausa. È dispersivo o è utile? Chiarito questo, passiamo al secondo grande tema: le strutture scolastiche. Abbiamo già sperimentato la didattica all’aperto, nei periodi post-Covid, e abbiamo riscontrato che non abbiamo spazi outdoor adeguati. E le condizioni interne delle strutture non è migliore: da maggio in poi si fatica a stare dentro le classi, manca l’aria condizionata, e nei piani superiori spesso non si può aprire le finestre per una questione di sicurezza. E poi ci sono le scadenze burocratiche per il reclutamento di personale: i docenti fissi vengono assegnati ad agosto, mentre quelli precari entro fine settembre. Se si anticipa l’apertura, bisogna spostare tutta la ‘macchina scuola’, un’operazione complicata”.

Calendario scolastico, è da modificare?

Il calendario scolastico, l’anno scorso, è diventato un argomento particolarmente dibattuto. Durante l’estate in tanti hanno sostenuto la proposta di posticipo di avvio delle lezioni, come il Coordinamento Nazionale Diritti Umani, il quale partendo dal dato oggettivo che “moltissime scuole non dispongono dei climatizzatori nelle aule scolastiche” ha chiesto “di modificare i calendari regionali posticipando l’apertura delle attività scolastiche all’inizio di ottobre/fine di settembre”.

La richiesta, sostenuta anche dall’Anief, è stata pure oggetto di un sondaggio della Tecnica della Scuola, dal quale è emerso il consenso di quasi tutti i partecipanti (circa il 90%), anche se sulle modalità di attuazione, una parte si è mostrata scettica.