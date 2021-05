Stati Generali della Natalità: interverranno Papa Francesco, Draghi e Bianchi

Venerdì 14 maggio presso il Foyer dell’Auditorium della Conciliazione a Roma, avrà inizio la prima edizione degli Stati Generali della Natalità.

E’ questo il primo meeting italiano promosso dal presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, sul futuro del Paese con le proiezioni inedite dell’Istat, dedicato, appunto al futuro della demografia in Italia, e s’intende lanciare un appello alla corresponsabilità per far ripartire il Paese con le nuove nascite.

Il 2020 ha visto l’ennesima riduzione delle nascite in Italia e i dati Istat registrano come negli ultimi 12 anni si è passati da un picco relativo di 577mila nati agli attuali 404mila, il 30% in meno.

L’inverno demografico è stato ancor più appesantito dalla crisi pandemica che ha prodotto c gravi ripercussioni sull’equilibrio delle generazioni e sul welfare italiano.

Papa Francesco ed il presidente del Consiglio Mario Draghi apriranno – in presenza – il meeting, al quale interverranno la Ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il Sindaco di Roma, Virginia Raggi.

ll presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, presenterà i dati dell’analisi sulla natalità nel nostro Paese e rappresenterà gli scenari futuri per demografia ed economia.

Nel dibattito interverranno il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, l’editorialista del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, la giornalista di Repubblica Annalisa Cuzzocrea. Parleranno di famiglia e natalità, tra gli altri, il calciatore Ciro Immobile, attaccante della Lazio, insieme alla moglie Jessica e l’attrice Anna Foglietta.