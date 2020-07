Stato di emergenza prorogato: concorsi a rischio ?

Sta creando non poca preoccupazione la notizia secondo la quale lo stato di emergenza potrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre.

Da diverse ore la notizia sta rimbalzando da un sito all’altro e anche nei TG nazionali.

Per il momento non si sa molto di più, anche se è probabile che prima di sera sarà lo stesso presidente Conte a fornire qualche spiegazione in più.

Sul piano politico-istituzionale la conseguenza immediata sarebbe che il Governo potrebbe essere autorizzato ad utilizzare i DPCM (decreto della presidenza del consiglio dei ministri) che sarebbe validi anche se passare dal Parlamento.

Sul piano operativo ci potrebbero essere però conseguenze particolarmente importanti per il mondo della scuola.

Per esempio c’è subito da chiedersi se i concorsi verrebbero bloccati o se si potranno ugualmente svolgere.

Nei mesi scorsi, è bene ricordarlo, proprio in relazione allo stato di emergenza i concorsi già programmati e addirittura persino banditi erano stati sospesi.