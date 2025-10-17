Steam a scuola, tra i banchi si fa troppa teoria? Ecco come sviluppare attività manuali interattive

Tutti parlano di innovazione, ma spesso la scuola resta ferma alla teoria. Le STEAM ribaltano la prospettiva: si impara facendo, costruendo, sperimentando. È in laboratorio che la curiosità si accende e la conoscenza prende forma. VAI AL CORSO

I laboratori e le aule innovative sono vere e proprie palestre per la mente, dove l’azione diventa strumento di comprensione e costruzione del sapere. Questi spazi si trasformano in luoghi di incontro, formazione e collaborazione, favorendo lo sviluppo di una comprensione multisensoriale della realtà. Qui, gli studenti imparano ad osservare e interagire con il mondo non solo attraverso la vista, ma anche mediante il tatto, stimolando così la loro creatività e il pensiero progettuale. In questi ambienti, l’apprendimento diventa un’esperienza olistica, che abbraccia tutti i sensi e nutre la mente.

Il corso mira a valorizzare la manualità e la creatività che possono esprimersi nel laboratorio attraverso l’utilizzo di materiali semplici e sostenibili come carta e cartone, integrati con elementi elettronici didattici. L’obiettivo sarà quello di proporre attività laboratoriali finalizzate allo sviluppo di un pensiero critico e rispettoso della diversità, promuovendo l’etica del riutilizzo e la consapevolezza ambientale. Le attività STEAM proposte incoraggiano gli studenti a esplorare e innovare in modo economico, aprendo la strada a un apprendimento responsabile e creativo.

Macroattività che verranno sviluppate

Realizzazione di giochi didattici: strumenti per escape gaming; radio gaming; controller di gioco; modificare con l’elettronica i giocattoli.

Ecosostenibilità e cura della persona.

Strumenti musicali e sintetizzatori musicali.

Robotica con il cartone: robot autonomi, assistenti personali, robot artisti, robot che rileva il rumore in classe.

Domotica con il cartone.

Poster e disegni interattivi.

Fashion e cura della persona.

Gli obiettivi

Incorporare l’Innovazione STEAM: fornire una panoramica completa su come integrare progetti STEAM innovativi e a basso costo, utilizzando materiali come cartone e componenti elettronici semplici. Trasformazione di materiali quotidiani: come trasformare oggetti di uso quotidiano in strumenti educativi stimolanti per arricchire l’esperienza di apprendimento degli studenti. Sviluppo di competenze multisensoriali: promuovere l’apprendimento multisensoriale, incoraggiando gli studenti a osservare e interagire con il mondo in modi diversi, stimolando la creatività e il pensiero progettuale. Valorizzazione della manualità e creatività: sfruttare la manualità e la creatività nel laboratorio usando materiali sostenibili, incoraggiando un pensiero critico e il rispetto per la diversità. Promuovere etica del riutilizzo e consapevolezza ambientale: sensibilizzare all’importanza del riutilizzo e della sostenibilità attraverso progetti STEAM economici. Guida dettagliata per progetti: fornire istruzioni dettagliate per realizzare oggetti diversi, insieme a lezioni sulla programmazione a blocchi e sull’utilizzo di materiali. Esplorazione tecnologica e innovazione: utilizzare strumenti come BBC micro:bit, Makey Makey, Make Code e Scratch 3 per creare progetti interattivi, che permettano agli studenti di esplorare il potere dell’innovazione tecnologica.

Il corso

Su questi argomenti il corso Attività Steam con carta, cartone e coding in programma dal 21 ottobre, a cura di Michele Maffucci.

