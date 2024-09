Stefano De Martino: “I figli non saranno riconoscenti per averli iscritti nelle scuole migliori. Bisogna esporli a cose belle”

Stefano De Martino: “I figli non saranno riconoscenti per averli iscritti nelle...

Il conduttore di “Affari Tuoi“ Stefano De Martino, 34 anni, com’è noto è padre di un bambino di undici. Nel corso dell’ultima puntata di “The BSMT by Gianluca Gazzoli” ha avuto modo di parlare dell’educazione di suo figlio e di scuola.

“Più cose belle metti dentro, più riesci ad emanarne”

“Bisogna esporre i bambini alla bellezza, all’arte. Questa cosa qua li fa fiorire, da soli. L’importante è esporli a cose belle. Più cose belle metti dentro, più riesci ad emanarne”, ha esordito, dando alcuni suggerimenti agli altri genitori e agli educatori.

“Ho capito che i figli ci saranno riconoscenti non per le cose materiali che gli metteremo a disposizione, non per averli fatti studiare nelle scuole migliori o per avergli lasciato una casa, ma per il tempo passato con loro. Ho capito che vale di più un pomeriggio passato a casa con lui rispetto a ciò che gli lasceremo materialmente”, ha aggiunto.