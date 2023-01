Stipendi differenziati, D’Aprile (Uil Scuola): “Non c’entrano il Nord e il Sud o il caro vita, retribuzioni fanalino di coda in Europa”

Ospite della trasmissione ‘Omnibus’ su La7, il segretario generale della Uil Scuola Rua Giuseppe D’Aprile ha commentato il tema della possibile differenziazione degli stipendi:

“Tutti i quotidiani oggi parlano di scuola ma parlano di un problema che esiste da sempre. Come soffre il caro vita il personale docente, lo soffrono anche il personale Ata e le altre figure della scuola. Ci auguriamo che le recenti dichiarazioni del ministro Valditara non corrispondano al vero. Gli stipendi dei docenti partono da 1050 euro e arrivano a 1700, non è una questione Nord-Sud o caro vita, è un problema di stipendi bassi, fanalino di coda dell’Europa”.

“Il rinnovo contrattuale è avvenuto dopo quattro anni (all’epoca il Pil era in fase crescente), la scuola va tolta dal Patto di stabilità. Il personale del Sud storicamente è più incline a entrare nel mondo della scuola, i pochi insegnanti al Nord? C’è un reclutamento farraginoso – spiega D’Aprile – in Italia ci sono 300mila precari”.

Nel corso della diretta è anche intervenuto il ministro Valditara, spiegando la sua posizione in merito ai salari.