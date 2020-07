Stipendi uguali per tutti i docenti

Ho letto l’articolo sulla proposta di legge di un parlamentare del PD per pareggiare gli stipendi degli insegnanti delle scuole medie superiori a quelli della scuola elementare e della scuola materna cioè agli assistenti dell’asilo.

E allora perché non pareggiare anche lo stipendio dei professori universitari a quello degli insegnanti delle materne?

E perché non pareggiare anche lo stipendio dei presidi a quello di chi tutti giorni va in classe a spiegare discipline complesse e non elementari?

E già che ci siamo perché non pareggiare anche lo stipendio dei precari a chi ha vinto vari concorsi ordinari su programmi sterminati?

E già che ci siamo perché non pareggiare anche lo stipendio degli A.T.A. A quello dei docenti delle superiori.

Infatti tempo fa una maestra d’asilo a causa dell’accumulo di ansia da prestazione per le “lezioni” che doveva tenere per ben 24 ore settimanali ai suoi giovanissimi talenti ha avuto un grave esaurimento nervoso!

Lorenzo Limani