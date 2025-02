Stop a cellulari e social per under 14 e 16, il Consiglio Regionale delle Marche aderisce alla petizione: quasi 100mila firme raccolte

Stop a cellulari e social per under 14 e 16, il Consiglio...

In occasione del doppio appuntamento dedicato al tema dell’uso dello smartphone e dei social media da parte dei minori avvenuto ad Ancona il 27 e il 28 febbraio, il Consiglio Regionale delle Marche ha sottoscritto la petizione “Stop smartphone e social sotto i 14 e 16 anni: ogni tecnologia ha il suo giusto tempo” lanciata da Daniele Novara e Alberto Pellai. Si tratta della prima presa di posizione di un organo istituzionale.

“L’emergenza è lampante, sotto gli occhi di tutti. Non possiamo fare finta che sia normale avere bambini e bambine, ragazzini e ragazzine che si isolano, rinunciando alla vita con gli altri e al gioco fisico sensoriale e concreto, per stare appiccicati agli smartphone”, afferma Daniele Novara, pedagogista. “Sono vittime del marketing e delle grandi multinazionali che, senza scrupolo, fanno profitto sulla loro salute. E sono vittime anche i genitori, che non hanno sostegno e sono lasciati soli in questa lotta impari”.

Un’istituzione prende posizione

“Ieri per la prima volta, un’importante istituzione ha preso posizione: il Consiglio Regionale delle Marche ha aderito all’appello che vede me e Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, come primi firmatari e che ha già raccolto quasi 100mila firme, tra le quali quelle di professionisti dell’educazione, della crescita, dello sviluppo. Ma anche artisti, magistrati e tanti genitori preoccupati del futuro dei propri figli”, continua il pedagogista. “Il nostro obiettivo comune è quello di liberare bambini e bambine, ragazze e ragazzi da questa inedita oppressione che li inchioda in uno spazio privo di vita, in uno spazio puramente virtuale. La tecnologia non è un problema ma ogni cosa a suo tempo”.

“Chiediamo quindi una regolamentazione, perché occorre mettere dei limiti prima che sia troppo tardi” conclude Daniele Novara, “Grazie al Consiglio Regionale delle Marche per questa presa di posizione chiara e netta e speriamo che venga seguita da tutte le istituzioni, in primis dal Parlamento e dal Governo”.

Le motivazioni

“Chiediamo al Governo italiano di impegnarsi per far sì che nessuno dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze possa possedere uno smartphone personale prima dei 14 anni e che non si possa avere un profilo sui social media prima dei 16. Aiutiamo le nuove generazioni”; questo il grido delle personalità che hanno firmato.

“È ormai chiaro che prima dei 14 anni avere uno smartphone personale possa essere molto dannoso così come aprire, prima dei 16 anni, un proprio profilo personale sui social media” si legge nell’appello, che vede Daniele Novara ed Alberto Pellai come primi firmatari. “I fatti lo dimostrano: nelle scuole dove lo smartphone non è ammesso, gli studenti socializzano e apprendono meglio. Prima dei 14-15 anni, il cervello emotivo dei minori è molto vulnerabile all’ingaggio dopaminergico dei social media e dei videogiochi”.

Nell’appello viene anche chiarito che “La nostra non è una presa di posizione anti-tecnologica ma l’accoglimento di ciò che le neuroscienze hanno ormai dimostrato: ci sono aree del cervello, fondamentali per l’apprendimento cognitivo, che non si sviluppano pienamente se il minore porta nel digitale attività ed esperienze che dovrebbe invece vivere nel mondo reale”.

Petizione contro i cellulari agli under 14, ecco chi lo ha firmato

Ecco alcune delle personalità famose che hanno sottoscritto l’appello:

