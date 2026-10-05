Registrati
Diretta video

Giornata mondiale docenti, c’è ancora libertà di insegnare? Nuove linee guida e autonomia in bilico

guarda
Studenti e genitori
05.10.2026

Stop al cellulare a scuola e no a consegne di cibo, libri e chiavi da parte dei genitori, studenti in protesta: “Così è un sequestro di persona”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Troppo caos?
Il nocciolo della questione
Vai al focus sul divieto di cellulari a scuola

In una scuola di Niscemi è nata una protesta da parte di ben duecento studenti. Il motivo? Il divieto di usare smartphone. Quello, lo sappiamo, proviene da una direttiva ministeriale. Ma una recente circolare della scuola vieta anche ai genitori di consegnare durante le lezioni cibo, bevande, libri, materiale didattico, chiavi e altri oggetti dimenticati a casa.

Troppo caos?

Come riporta La Repubblica, per la preside si tratta di “allenare i ragazzi alla vita fuori: il viavai di genitori e delegati crea caos” e costringe il personale Ata a spostarsi fra le aule, interrompendo le lezioni. Non portano soltanto cibo e acqua, spiega la dirigente, ma anche “occhiali da sole e vocabolari nei giorni dei compiti in classe”. Imparare a preparare ciò che serve prima di uscire è, per la dirigente, “parte del percorso educativo”.

“Non possono vietarci beni primari: alcuni genitori, sfollati dalla frana, non fanno in tempo a preparare panini e si trovano a doverli portare durante la mattinata”. E poi le uscite anticipate: i maggiorenni, riferiscono, devono chiedere l’autorizzazione entro le dieci e non possono più lasciare l’istituto semplicemente firmando. “Alle dieci non sai se subentreranno emergenze”, osserva un alunno. E ci sono i bagni: al megafono il rappresentante denuncia richieste respinte perché è troppo presto, c’è già stata la ricreazione o manca poco all’uscita. “Così diventa un sequestro di persona”, grida il rappresentante tra la folla.

Il nocciolo della questione

“Così si rende l’ambiente ostile”, aggiunge lo studente, che condivide il divieto di cellulare durante le lezioni ma chiede di poter usare il telefono nella pausa di metà mattina.

Contestata anche la custodia: secondo gli studenti, i dispositivi vengono raccolti in cassette per ogni classe, facilmente apribili, e poi riposti in una cassaforte. Chiedono garanzie sulla sorveglianza, ma precisano che il telefono non è il punto principale della protesta: pesa l’accumulo dei divieti.

Vai al focus sul divieto di cellulari a scuola

Cellulare a scuola

Sul divieto di utilizzo dei cellulari a scuola

Usa il telefono cellulare mentre svolge la prova scritta della Maturità, sospeso e bocciato: il Ministero non transige

In classe senza il cellulare: il 90% degli istituti dice no agli smartphone

Social vietati fino a 16 anni? Sì, ma in Australia: in Italia si valuta a 14 anni, Valditara ricorda la proposta di legge bipartisan

Usa il telefono in aula, il prof gli fa la nota e lui risponde male: denunciato, pagherà 400 euro. “Il docente ha dignità”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Istituti tecnici, la rete nazionale i.M2A rafforza il proprio impegno per l’innovazione. Chiappa eletto presidente

Redazione

Violenza di genere, può nascere anche da piccoli gesti: non sono solo scherzi, bisogna intervenire. Il percorso per docenti Youth For Love

Redazione

Manifestazioni in Francia, i docenti si fanno scudo per proteggere gli studenti tramite una catena umana

Redazione

Sicurezza a scuola, principio di incendio in una primaria in Friuli: quasi 200 bambini evacuati in via precauzionale

Valerio Musumeci
vai alla ricerca avanzata