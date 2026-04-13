BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
13.04.2026

In classe senza il cellulare: il 90% degli istituti dice no agli smartphone

Redazione
Indice
Divieti sempre più diffusi
Gestione concreta dei dispositivi
Tra innovazione e regole

Il tema del rapporto tra scuola e tecnologia torna al centro del dibattito pubblico. I dati più recenti pubblicati dal Ministero mostrano una diffusione capillare di misure restrittive sull’uso degli smartphone in classe, segno di una crescente attenzione verso il benessere e la concentrazione degli studenti.

Divieti sempre più diffusi

Come riportato da Il Sole 24 ore, in circa il 90% degli istituti scolastici italiani sono attive forme di limitazione o divieto degli smartphone durante le lezioni. Le modalità variano: nel 72,9% dei casi il divieto è inserito sia nel regolamento d’istituto sia nel patto educativo, mentre una quota minore lo prevede in uno solo dei due documenti. Più contenuta la percentuale di scuole senza restrizioni. Il monitoraggio del Ministero evidenzia una tendenza consolidata, con regole sempre più formalizzate. Dal dicastero si sottolinea che: “Le misure adottate puntano a favorire un ambiente di apprendimento più efficace e meno dispersivo”.

Gestione concreta dei dispositivi

Oltre al divieto formale, le scuole adottano diverse strategie operative. Nel 64,2% dei casi gli smartphone restano nello zaino, mentre il 25,5% degli istituti prevede la custodia in appositi contenitori in aula. Più limitate le soluzioni come la consegna all’ingresso o i controlli periodici da parte dei docenti. Queste pratiche mirano a ridurre distrazioni e utilizzi impropri durante le ore di lezione. Alcuni dirigenti scolastici osservano che: “La gestione chiara dei dispositivi aiuta a prevenire conflitti e a responsabilizzare gli studenti”.

Tra innovazione e regole

Accanto al tema degli smartphone emerge quello dell’intelligenza artificiale, ancora in fase di adozione in molti istituti: il 50,8% si trova in una fase iniziale, mentre il 45,9% ha già introdotto linee guida. Resta però aperto il confronto politico sui limiti più stringenti. In Italia, a differenza di altri Paesi europei, le norme più rigide sono ancora in discussione. Esperti del settore evidenziano che “la sfida non è solo vietare, ma educare a un uso consapevole delle tecnologie”.

Leggi il focus – Divieto cellulari in classe

Cellulare a scuola

Social vietati fino a 16 anni? Sì, ma in Australia: in Italia si valuta a 14 anni, Valditara ricorda la proposta di legge bipartisan

Usa il telefono in aula, il prof gli fa la nota e lui risponde male: denunciato, pagherà 400 euro. “Il docente ha dignità”

Divieto di cellulare, alunni pronti a non rispettarlo: c’è chi ne porterà due a scuola per consegnarne uno vecchio o rotto

La scuola disegnata dal Ministro Valditara tra riforme e divieti

Stop ai cellulari in classe anche alle superiori, Codacons: servono sanzioni anche per le scuole, denunceremo i Presidi alle Procure

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Troppi docenti di sostegno precari, in Sicilia aumentano i posti in deroga: e la continuità didattica?

Redazione

In classe senza il cellulare: il 90% degli istituti dice no agli smartphone

Redazione

Omicidio Massa, il padre del 19enne fermato: “Non è un violento. Pronto a pagare gli studi al figlio della vittima”

Redazione

Maltempo Puglia, 12enne muore schiacciata da un albero caduto per il forte vento a Bisceglie: era appena uscita da scuola

Redazione
vai alla ricerca avanzata