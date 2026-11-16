Cellulari in classe, una dirigente: “Ho fatto chiudere le chat dei ragazzi, bisogna tornare a parlarsi”

In un’intervista al Corriere della Sera, la dirigente di un istituto comprensivo milanese racconta il percorso verso una scuola smartphone free: oggi circa la metà degli alunni di prima media non ha il telefono, risultato che attribuisce soprattutto all’impegno dei genitori.

Metà dei ragazzi di prima senza telefono

“L’anno scorso, dopo la formazione già dalla quinta elementare, i ragazzi entrati in prima media senza smartphone erano il doppio rispetto all’anno precedente”, spiega la preside. Quest’anno, in prima media, circa la metà degli studenti non ha il telefono. “C’è una presa di coscienza importante da parte dei genitori. Bisogna partire dal basso”. Il numero cresce in seconda e terza, dove in alcune classi quasi tutti ne hanno uno. L’istituto conta 28 classi di elementari e 18 di medie. A maggio la dirigente ha firmato una circolare per chiudere le chat gestite dagli alunni.

Il decalogo dei Patti digitali

A dicembre, con collegio dei docenti e consiglio di istituto, la scuola adotterà il decalogo della fondazione Patti digitali. Tra gli impegni, l’uso del diario, che per molti genitori era meno rassicurante del registro elettronico, e i voti non resi subito visibili alle famiglie: “I ragazzi devono ricevere i voti e avere il tempo di comunicarli a casa, di persona”. Il registro non sarà abolito, ma si vuole incentivare le relazioni tra compagni: “Si è persa l’abitudine di chiamarsi, o vedersi, in caso di assenza da scuola”. Il Patto sarà presentato anche agli open day.