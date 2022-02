Stop all’occupazione degli studenti, riprese le lezioni al liceo di Cosenza. In arrivo un dirigente reggente

Sono riprese oggi, dopo quindici giorni di occupazione da parte degli studenti, le lezioni al liceo ‘Valentini-Majorana’ di Castrolibero, in provincia di Cosenza. L’istituto è al centro delle notizie di cronaca da diverse settimane dopo le denunce di molestie subite da un professore di matematica e fisica da parte di alcune studentesse. Per protesta i ragazzi e le ragazze del liceo avevano occupato la scuola lo scorso 3 febbraio.

Un caso finito sulle pagine dei giornali e negli altri mezzi di comunicazione, fino al ministero dell’istruzione che ha inviato gli ispettori al liceo calabrese per ascoltare docenti e studenti sull’accaduto. Nell’occhio del ciclone è finita la preside Iolanda Maletta che, a detta degli studenti, era a conoscenza degli episodi incriminati, ma avrebbe sorvolato per non macchiare l’immagine della scuola. Secondo quanto riferisce l’Ansa, nelle prossime ore sarà nominato un dirigente reggente che guiderà la scuola fino alla fine dell’anno scolastico per sostituire la preside allontanata.

Nel frattempo prosegue l’indagine della Procura di Cosenza che ha aperto un’inchiesta in seguito a due denunce presentate da studentesse che hanno frequentato il liceo.