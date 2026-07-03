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Attualità
03.07.2026

Striscione “L’Italia agli italiani”, arrivano gli ispettori nel liceo di Cesena. “Verifiche sulla regolarità delle procedure”

Redazione
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A distanza di diverse settimana, la vicenda dello striscione “L’Italia agli italiani” appeso da due studenti in un liceo di Cesena non si è ancora chiusa. A fornire gli ultimi aggiornamenti è il Resto del Carlino, secondo cui ieri mattina “sono arrivati nell’istituto cesenate gli ispettori inviati dall’Ufficio scolastico regionale come annunciato dal ministro dell’istruzione Valditara”. Gli ispettori, si legge nell’articolo, “hanno il compito di verificare la regolarità delle procedure attivate dall’istituto a seguito dello scoppio del caso, che ha avuto anche vasti riflessi nel dibattito politico”.

Al centro della vicenda, ricostruisce il quotidiano, “due ragazzi della quinta classe, che hanno quindi sostenuto proprio in questi giorni l’esame di maturità, responsabili dell’esposizione di un lenzuolo con la scritta ’L’Italia agli italiani’ proprio nell’ultimo giorno delle lezioni“. Gli alunni, viene ricordato, “sono stati sanzionati con il ’sei’ in condotta e l’obbligo di redigere una ’tesina’ in vista di maturità. La sanzione è parsa particolarmente severa perché il ’sei’ condiziona pesantemente anche il voto finale dell’esame”.

Dall’istituto, informa ancora la testata, “è trapelato però che il voto sarebbe un giudizio finale determinato dal ’carico’ di precedenti note disciplinari accumulate dai ragazzi. Ha suscitato polemiche anche la ’tesina’, per la quale sono stati indicati testi e materiali relativi al razzismo”. L’istituto, conclude il Resto del Carlino, “ha giustificato la punizione non per il contenuto dello striscione, ma per il mancato rispetto dei regolamenti interni della scuola che vietano di esporre scritte e altro senza autorizzazione”.

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