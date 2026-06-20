Striscione “L’Italia agli italiani”, presidio per gli studenti di Cesena: “Sanzione inopportuna, meglio creare un dibattito”

Non si placano le polemiche sullo striscione “L’Italia agli italiani” esposto da due maturandi di una scuola di Cesena. Nelle scorse ore, un centinaio tra genitori e studenti si sono riuniti per esprimere solidarietà nei confronti dei due giovani, sanzionati per il loro gesto. A darne notizia è CesenaToday, secondo cui i manifestanti si sono riuniti nella piazza antistante il liceo interessato.

“Raccogliamo il sentimento di una parte importante d’Italia“, hanno detto i promotori della manifestazione, citati dalla testata. “I provvedimenti scolastici hanno provocato questo grosso clamore, la sanzione è esagerata e ha una matrice ideologica per noi inopportuna“. Per i manifestanti, infatti, “sarebbe stato meglio creare un dibattito con altri studenti, anche con idee diverse“.

Tra i partecipanti al presidio, informa CesenaToday, anche l’editore Francesco Giubilei e i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Marco Casali e Andrea Imperato. Nel corso della manifestazione, i due studenti sanzionati sono stati definiti “bravi ragazzi che vanno bene a scuola”, mentre sulle note disciplinari viene segnalato che “qualche sciocchezza l’abbiamo fatta tutti”.

La sanzione del sei in condotta e la tesina ‘riparatoria’ viene vista “quasi come una vendetta ideologica”, poi l’interrogativo “se la sanzione è stata data per il divieto di esporre lo striscione perché una tesina dal titolo ‘Siamo tutti africani’?”. E ancora: “Lo striscione l’Italia agli italiani non esclude nessuno, dove è il nemico? Amare l’Italia non significa automaticamente escludere qualcuno”.