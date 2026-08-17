Registrati
Diretta video

Notizie sulla scuola anche ad agosto. News, interviste e dirette esclusive

guarda
Attualità
17.08.2026
Aggiornato alle 21:21

L’estate dei piccoli tra arte, natura e scoperta: quando il tempo libero può diventare occasione di apprendimento e socialità

Reginaldo Palermo
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

L’estate non è ancora finita per bambine e bambini che vogliono trasformare il tempo libero in un’occasione di scoperta. Anche ad agosto e settembre i campus estivi di CoopCulture portano i più piccoli nei luoghi dell’arte, della storia, della scienza e della natura, con attività pensate per imparare attraverso il gioco, la creatività e la partecipazione.

Musei, parchi storici, spazi verdi e luoghi della cultura diventano così ambienti da vivere in modo attivo, dove visite, laboratori, esperienze all’aria aperta e momenti di socializzazione si intrecciano per stimolare curiosità, immaginazione e spirito di scoperta. Da Trieste a Napoli, passando per Milano, Treviso, Istrana e Foligno, sono numerose le proposte rivolte alle diverse fasce d’età.

Al MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dal 31 agosto al 4 settembre, In Vacanza con la Sirena accompagnerà ragazze e ragazzi dai 6 ai 12 anni alla scoperta delle collezioni del museo. A guidare il percorso sarà quest’anno la sirena Partenope, figura simbolo della città, attraverso giochi e attività dedicate a personaggi, forme e materiali dell’antichità.

A Foligno, GreenTech – Campus al Museo propone dal 24 al 28 agosto e dal 31 agosto al 4 settembre un viaggio tra ambiente, sostenibilità e innovazione per bambine e bambini dai 5 ai 12 anni. Le attività si svolgeranno tra musei, strade della città e spazi verdi, alternando laboratori creativi, giochi di gruppo ed esperienze pratiche dedicate alle sfide del futuro e alle nuove tecnologie.

Fino all’11 settembre, al Museo di Storia Naturale di Milano, il Discovery Campus MSNM 2026 – Superpoteri della natura! invita i bambini dai 6 ai 10 anni a scoprire le straordinarie capacità degli esseri viventi. Due le settimane tematiche: Sensi straordinari, dedicata a percezione, comunicazione e orientamento, e Soluzioni geniali, incentrata su adattamento, evoluzione e strategie della natura. Visite, esperimenti e attività pratiche trasformano il museo in un grande laboratorio scientifico.

A Treviso, il Campus d’arte 2026 – Arte in tutti i sensi prosegue fino al 4 settembre e propone ai bambini dai 6 agli 11 anni un’esplorazione artistica attraverso vista, udito, tatto, olfatto e gusto. Ogni giornata è dedicata a un senso, con laboratori, materiali, colori, suoni e profumi che diventano strumenti per esprimere liberamente la propria creatività.

A Villa Lattes di Istrana, dal 24 agosto al 4 settembre, torna per il terzo anno Estate in Villa!, il Campus d’Arte rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni. Tra laboratori individuali e attività di gruppo, i partecipanti potranno sperimentare, collaborare e costruire insieme un’esperienza condivisa. Al termine di ogni settimana, ciascuno potrà lasciare una cartolina con un pensiero dedicato alla propria esperienza, creando una piccola memoria del percorso destinata anche ai futuri visitatori della Villa.

Infine, al Museo Storico e Parco del Castello di Miramare di Trieste, fino al 4 settembre, Un’Estate da Esploratori. Storie di Faraoni, Arte e Natura propone ai bambini dai 7 agli 11 anni un viaggio tra l’antico Egitto, la storia di Miramare e la natura del suo parco. Visite animate, giochi, laboratori artistici, osservazioni delle specie vegetali, danza e movimento accompagneranno i partecipanti alla scoperta di Castello, Castelletto e Serre.

Sei proposte diverse, accomunate dalla stessa idea: fare della cultura un’esperienza da vivere, non soltanto da osservare. Un modo per concludere l’estate tra creatività, gioco e conoscenza, scoprendo che musei, parchi e ville possono diventare luoghi di incontro, crescita e meraviglia.

EstateVacanze

Pausa estiva, i genitori possono spendere dai 500 ai 1.000 al mese per un figlio

Piano Estate, tre esperienze di scuola aperta tra Liguria, Sicilia e Molise. Mim: “Promosse creatività, competenze e scoperta dei territori”

In estate tanti alunni dimenticano ciò che hanno imparato a scuola durante l’anno, torna “Arcipelago Educativo”: opportunità anti-disuguaglianze

Estate, attività di matematica per gli alunni: proposte per unire apprendimento e divertimento

Scuola d’estate, quali attività per gli studenti? Caccia al tesoro per la matematica per tenere allenati gli alunni

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Sono uno studente con disabilità grave e perderò la continuità didattica della mia docente di sostegno all’ultimo anno

I lettori ci scrivono

L’estate dei piccoli tra arte, natura e scoperta: quando il tempo libero può diventare occasione di apprendimento e socialità

Reginaldo Palermo

Mini call veloce 2026: ultime ore, poi tutte le procedure per le supplenze – DIRETTA martedì 18 agosto, ore 12:00

Redazione

Facebook e Instagram creano dipendenza tra i giovani? Parte il processo contro Meta di Zuckerberg. Tra le “vittime” l’apprendimento a scuola

Alessandro Giuliani
vai alla ricerca avanzata