L’estate dei piccoli tra arte, natura e scoperta: quando il tempo libero può diventare occasione di apprendimento e socialità

L’estate non è ancora finita per bambine e bambini che vogliono trasformare il tempo libero in un’occasione di scoperta. Anche ad agosto e settembre i campus estivi di CoopCulture portano i più piccoli nei luoghi dell’arte, della storia, della scienza e della natura, con attività pensate per imparare attraverso il gioco, la creatività e la partecipazione.

Musei, parchi storici, spazi verdi e luoghi della cultura diventano così ambienti da vivere in modo attivo, dove visite, laboratori, esperienze all’aria aperta e momenti di socializzazione si intrecciano per stimolare curiosità, immaginazione e spirito di scoperta. Da Trieste a Napoli, passando per Milano, Treviso, Istrana e Foligno, sono numerose le proposte rivolte alle diverse fasce d’età.

Al MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dal 31 agosto al 4 settembre, In Vacanza con la Sirena accompagnerà ragazze e ragazzi dai 6 ai 12 anni alla scoperta delle collezioni del museo. A guidare il percorso sarà quest’anno la sirena Partenope, figura simbolo della città, attraverso giochi e attività dedicate a personaggi, forme e materiali dell’antichità.

A Foligno, GreenTech – Campus al Museo propone dal 24 al 28 agosto e dal 31 agosto al 4 settembre un viaggio tra ambiente, sostenibilità e innovazione per bambine e bambini dai 5 ai 12 anni. Le attività si svolgeranno tra musei, strade della città e spazi verdi, alternando laboratori creativi, giochi di gruppo ed esperienze pratiche dedicate alle sfide del futuro e alle nuove tecnologie.

Fino all’11 settembre, al Museo di Storia Naturale di Milano, il Discovery Campus MSNM 2026 – Superpoteri della natura! invita i bambini dai 6 ai 10 anni a scoprire le straordinarie capacità degli esseri viventi. Due le settimane tematiche: Sensi straordinari, dedicata a percezione, comunicazione e orientamento, e Soluzioni geniali, incentrata su adattamento, evoluzione e strategie della natura. Visite, esperimenti e attività pratiche trasformano il museo in un grande laboratorio scientifico.

A Treviso, il Campus d’arte 2026 – Arte in tutti i sensi prosegue fino al 4 settembre e propone ai bambini dai 6 agli 11 anni un’esplorazione artistica attraverso vista, udito, tatto, olfatto e gusto. Ogni giornata è dedicata a un senso, con laboratori, materiali, colori, suoni e profumi che diventano strumenti per esprimere liberamente la propria creatività.

A Villa Lattes di Istrana, dal 24 agosto al 4 settembre, torna per il terzo anno Estate in Villa!, il Campus d’Arte rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni. Tra laboratori individuali e attività di gruppo, i partecipanti potranno sperimentare, collaborare e costruire insieme un’esperienza condivisa. Al termine di ogni settimana, ciascuno potrà lasciare una cartolina con un pensiero dedicato alla propria esperienza, creando una piccola memoria del percorso destinata anche ai futuri visitatori della Villa.

Infine, al Museo Storico e Parco del Castello di Miramare di Trieste, fino al 4 settembre, Un’Estate da Esploratori. Storie di Faraoni, Arte e Natura propone ai bambini dai 7 agli 11 anni un viaggio tra l’antico Egitto, la storia di Miramare e la natura del suo parco. Visite animate, giochi, laboratori artistici, osservazioni delle specie vegetali, danza e movimento accompagneranno i partecipanti alla scoperta di Castello, Castelletto e Serre.

Sei proposte diverse, accomunate dalla stessa idea: fare della cultura un’esperienza da vivere, non soltanto da osservare. Un modo per concludere l’estate tra creatività, gioco e conoscenza, scoprendo che musei, parchi e ville possono diventare luoghi di incontro, crescita e meraviglia.