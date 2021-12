Studente-atleta di alto livello, proroga al 15 gennaio per l’adesione alla sperimentazione

Con nota n. 2095 del 27 settembre il MI ha dato il via al Progetto Studente-atleta di Alto livello per l’a.s. 2021/22.

La nota riportava come scadenza il 30 novembre per aderire alla sperimentazione.

A seguito di numerose segnalazioni di difficoltà incontrate nel completare la procedura entro il previsto termine, legate, in particolare, aproblematiche legate all’acquisizione delle certificazioni dei requisiti

sportivi per i propri Studenti-atleti, con nota 2805 del 30 novembre il MI ha disposto la proroga al 15 gennaio 2022 per inviare l’adesione tramite il sito https://studentiatleti.indire.it/.

Resta comunque ferma l’esigenza di assicurare il tempestivo avvio delle misure di personalizzazione della didattica per gli studenti atleti individuati. Una volta inoltrata la domanda di adesione dello Studente-atleta alla sperimentazione, l’Istituzione scolastica può dare avvio al Progetto Formativo Personalizzato (PFP), pur in attesa della comunicazione di validazione.

Per le Istituzioni scolastiche non ancora registrate sarà possibile segnalare, tramite e-mail indirizzata a [email protected], particolari situazioni di maturazione dei requisiti per l’accesso al Progetto in un momento successivo alla scadenza originariamente fissata, situazioni che saranno esaminate nell’ambito della Commissione per la valutazione, il monitoraggio e il coordinamento del Progetto.