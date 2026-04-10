Studente fugge dall’aula e sale sul tetto della scuola: attimi di tensione

Un fatto che ha dell’incredibile: un ragazzo di una scuola media di Sondrio, improvvisamente, è uscito dall’aula in cui si trovava ed è scappato sul tetto dell’edificio. Lo riporta Sondrio Today.

La situazione ha destato, comprensibilmente, grande apprensione in tutto il personale docente e non solo presente a scuola che ha immediatamente attivato i soccorsi: hanno raggiunto la scuola del capoluogo due pattuglie della polizia, un’ambulanza e un’auto medica e i vigili del fuoco.

Fortunatamente, dopo alcuni minuti, la situazione si è risolta con il giovanissimo studente che è sceso autonomamente dal tetto senza riportare conseguenze fisiche.