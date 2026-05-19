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19.05.2026

Bambina di due anni muore investita dall’auto del padre: fatale manovra accidentale prima d’andare all’asilo

Alessandro Giuliani
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Una bambina di due anni ha perso la vita a Bollengo del Canavese, dopo essere stata investita dall’auto del padre mentre stava facendo manovra nel cortile di casa: la piccola, scrive l’agenzia Ansa, era già fuori perché doveva essere portata all’asilo, ma sarebbe sfuggita alla custodia dei genitori; il padre non l’avrebbe vista e quindi investita accidentalmente.

Il genitore l’avrebbe subito dopo soccorsa e portata al pronto soccorso dell’Ospedale di Ivrea, ma la gravità delle ferite è stata tale da impedire ai sanitari di riuscire a salvarle la vita. Sono comunque in corso accertamenti da parte della Polizia di Ivrea per verificare l’esatta dinamica dei fatti ed accertare eventuali responsabilità.

Sempre l’Ansa riporta che la famiglia della bambina è di origini albanesi e da molti anni si era stabilizzata in Italia.

Si tratterebbe di persone ben integrate, sottolineano nel paese, che non hanno mai avuto problemi particolari o di integrazione.    

“E’ un dolore enorme per tutta Bollengo – ha detto Luigi Ricca, sindaco del paese – speriamo che la famiglia possa superare questo momento drammatico. Una cosa di questo tipo è un duro colpo per tutta la comunità”.

“Ho parlato con la maestra del micronido, anche lei è sconvolta. Stamattina aspettavano la bambina a scuola quando poi hanno saputo quello che è successo. Siamo tutti estremamente addolorati”, ha concluso il primo cittadino.

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