Studenti dei professionali indietro di 3 anni rispetto agli altri, i dati di Fondazione Agnelli. “La singola scuola fa la differenza”

Quali sono le differenze tra gli studenti del Sud e quelli del Nord? Solo parlando di una disciplina, la matematica, tra loro c’è un divario di apprendimento di oltre due anni di scuola. A dirlo uno studio, presentato oggi, 29 maggio, alla Camera dei Deputati, dal titolo “Divari scolastici in Italia”, di Fondazione Agnelli e Fondazione Rocca.

I dati

Come riporta La Repubblica, l’indagine ha confermato la forte relazione tra condizioni di contesto socioeconomico e culturale delle regioni e i relativi risultati di apprendimento. Non c’entra quindi semplicemente la regione geografica di provenienza. Ci sono casi di disallineamento. Ciò dipende da differenze fra le scuole e all’interno delle scuole.

Ci sono molti elementi che concorrono: ad esempio l’origine, la formazione sociale e culturale, anche il genere: “Prendendo come standard un ragazzo maschio italiano, le ragazze fanno più fatica in matematica ma spiccano in italiano; gli stranieri di prima e seconda generazione soffrono di più in entrambe le materie”.

Molto significativo è poi, secondo lo studio, l’impatto degli indirizzi di studio. Ad esempio, a parità di altre condizioni, frequentare il liceo classico o linguistico ‘spiega’ uno svantaggio rispetto al liceo scientifico, misurabile in 14 punti Invalsi in matematica in meno.

Come fa notare Il Corriere della Sera, al termine del secondo anno di scuola superiore un ragazzino di Taranto è talmente indietro in matematica che è come se fosse andato a scuola due anni in meno di un suo coetaneo di Treviso.

E le differenze non finiscono qui: perché anche nel Nordest dei miracoli ci sono enormi divari fra un indirizzo e l’altro, tanto che un alunno di un istituto professionale a quindici anni è indietro addirittura di più di tre anni rispetto alla media dei risultati dei suoi coetanei.

Da un lato ci sono regioni virtuose come la Puglia che ottengono risultati molto migliori delle altre regioni del Sud e altre come il Lazio che invece va decisamente peggio non solo delle altre regioni del Centro ma anche dell’Abruzzo e del Molise (dati Invalsi e Ocse-Pisa).

Ma soprattutto a pesare nella differenza fra scuole sono i singoli indirizzi: i primi ritardi dei ragazzi (in italiano) e delle ragazze (in matematica) si notano già alle elementari.

“Un impatto eccessivo – ha detto Andrea Gavosto, presidente della Fondazione Agnelli – per limitare il quale sarebbe bene rafforzare nella scuola media l’orientamento alla scelta di studio successiva. In prospettiva, serve forse ripensare la struttura didattica della scuola superiore, per dare a tutti un più robusto e comune livello di competenze di base, indipendentemente dall’indirizzo scelto”.

“La ricerca mostra grandi divari, ma anche che le singole scuole, nella loro autonoma capacità di organizzazione, possono fare la differenza – ha commentato Gianfelice Rocca, presidente di Fondazione Rocca –. Per la Scuola italiana, il tema non è aumentare il numero di insegnanti o di risorse, tra i più alti d’Europa, ma incidere sull’organizzazione”.

L’indagine ha analizzato cinque scuole (tre professionali, un tecnico e un liceo di Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Puglia) con esiti nettamente superiori a quanto ci si aspetterebbe in base al loro contesto territoriale. Le due Fondazioni hanno dedotto che alcuni benefici possono derivare da un modello organizzativo ispirato a logiche cooperative fra dirigenti e docenti e a un’efficace comunicazione con le famiglie; da una gestione dinamica e proattiva delle risorse finanziarie e materiali, capace di orientare i progetti finanziati dall’esterno; da una gestione collegiale della didattica e dei curricoli; da attività extracurricolari ricche e dinamiche, in rete con gli enti locali, con le imprese e il terzo settore, orientate alle competenze di base e al supporto degli studenti più svantaggiati.