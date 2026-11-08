Studenti e docenti insieme in piazza a Torino, corteo pacifista contro carovita dilagante e scuole coi tetti che crollano: la protesta continuerà

Si è concluso il corteo pacifico contro il carovita, il caro carburanti e contro il riarmo svolto a Torino e al quale hanno partecipato studenti, docenti, lavoratori, agricoltori e famiglie. In piazza Crispi, scrivono le agenzie di stampa, sono confluiti alcune migliaia di manifestanti per esprimere tutto il loro dissenso verso il Governo Meloni.

Dal megafono gli organizzatori, al termine della manifestazione, hanno pronunciato delle frasi eloquenti: “Anche oggi siamo stati tantissimi e come nelle scorse settimane la nostra voce si è opposta al carovita dilagante: oggi tutti insieme siamo scesi in piazza per dire a chi è al Governo che se ne deve andare, che la vita che vogliamo è diversa”.

“Siamo diventati una marea, un movimento nazionale e internazionale – hanno proseguito – il vento della libertà, della rivoluzione sta penetrando sempre di più la nostra città, le nostre scuole, le nostre Università. Abbiamo un unico obiettivo, una vita migliore nella quale la benzina non arriva 2,50 euro, in cui per fare una visita medica non c’è da aspettare un anno, nella quale i tetti delle scuole non crollano e le università non fanno accordi per la guerra”.

“Questo mondo deve cambiare e noi lo cambieremo, questo è solo l’inizio e solo un assaggio. Ci vediamo i prossimi sabati, allo sciopero del 20 novembre e nelle occupazioni delle università che – hanno concluso i partecipanti alla manifestazione – continueranno a durare anche nelle prossime settimane”.

I manifestanti, dunque, hanno confermato che parteciperanno anche alla mobilitazione in programma venerdì 20 novembre, nel giorno dello sciopero generale proclamato dalla Cgil. Per il comparto scolastico parteciperanno, oltre alla Flc-Cgil guidata da Gianna Fracassi, anche la Gilda degli Insegnanti: il sindacato autonomo, con a capo Vito Carlo Castellana, svolgerà una manifestazione, solo per il settore scolastico, in Piazza Santi Apostoli a Roma.