Studenti in crisi: ma la colpa può essere solo dei docenti? Il corso gratuito di Action Aid e il progetto concreto

Si chiede sempre alla scuola di contrastare dispersione e disuguaglianze, ma troppo spesso si lascia ai docenti il compito di affrontare problemi che vanno ben oltre la didattica. Come promuovere il benessere degli studenti senza trasformare gli insegnanti negli unici responsabili di una sfida che riguarda l’intera comunità?

Serve un’alleanza concreta tra scuola, famiglie e territorio, capace di dare voce ai ragazzi e renderli protagonisti del proprio percorso. Per farlo, però, non bastano le buone intenzioni: occorrono strumenti, competenze e pratiche di partecipazione.

Il corso promosso da Action Aid, nell’ambito del progetto “BELLA! Fateci spazio”, che approfondisce i temi dell’Orientamento e della Partecipazione, che sta riscuotendo grande successo, è ancora disponibile.

Il corso gratuito

Su questi argomenti il corso di formazione per docenti “Costruire futuro, insieme! Una scuola orientata al benessere degli studenti: orientamento integrato, pratiche e governance partecipate” realizzato da Action Aid Italia in collaborazione con La Tecnica della Scuola, nell’ambito del progetto “BELLA! Fateci spazio”, finanziato dalla Fondazione CDP.

Il corso di 25 ore è articolato in interventi video, approfondimenti e proposte di attività didattiche. È fruibile in modalità asincrona sulla nostra piattaforma attiva 24 ore su 24.

Il corso propone pratiche e metodologie per un approccio integrato alla prevenzione delle diseguaglianze educative: a partire dal quadro normativo e fornendo elementi teorici e pratici, il percorso offre molti spunti per lavorare dentro e fuori la scuola, con l’obiettivo di accrescere consapevolezza e competenze della comunità educante, orientando alla collaborazione scuola/territorio e al benessere di studenti e studentesse.

È PREVISTO IL RILASCIO DI ATTESTATO FINALE

Il corso si articola in quattro moduli, preceduti da un’introduzione e seguiti da una sezione “Lavorare con la classe”, in cui sono fornite proposte didattiche per sperimentare con studenti e studentesse le metodologie partecipative presentate sui temi dell’Orientamento e della Partecipazione.

I moduli 1 e 2 approfondiscono il rapporto tra orientamento e diseguaglianze educative, per poi analizzare le diverse tipologie di orientamento e i sistemi entro cui sono sviluppate le azioni ad esse relative, presentando modelli metodologici che possano fornire spunti ed esempi pratici.

I moduli 3 e 4 presentano il quadro normativo e teorico sulla partecipazione, per approfondire l’incidenza di pratiche partecipate nel contrasto alla dispersione scolastica e fornire competenze e strumenti per valorizzare la partecipazione di studenti e studentesse fuori e dentro la scuola.

Il percorso è arricchito da interventi video di docenti, studenti ed esperti sui temi dell’Orientamento e della Partecipazione.