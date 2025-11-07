Studenti e intelligenza artificiale, a Milano torna il progetto multidisciplinare Orbits. Il programma

Torna a Milano Orbits – Dialogues with Intelligence, il progetto multidisciplinare ideato da Action e guidato dal filosofo Luciano Floridi. La piattaforma, si legge nel comunicato, “mira a esplorare le trasformazioni digitali, guidando leader, cittadini e studenti nel comprendere le sfide dell’intelligenza artificiale e della tecnologia che corre più veloce della nostra capacità di interpretarla”. Il tema di questa edizione è il Capitale Semantico, definito dagli organizzatori come “la capacità di dare significato alle informazioni e interpretare il mondo”.

Conferenze, masterclass e momenti di networking

Tra conferenze, masterclass e momenti di networking, Orbits si conferma un laboratorio di pensiero critico e innovazione culturale, capace di unire il rigore del sapere con la creatività delle esperienze immersive. Protagonista della due giorni sarà il Maestro Giovanni Allevi, che insieme a Floridi offrirà “una sinestesia unica tra musica e filosofia, trasformando note e parole in strumenti di riflessione sui significati profondi del nostro tempo”.

Il programma dell’iniziativa

Il 19 novembre, al Palazzo del Ghiaccio, spazio allo Show How: Floridi introdurrà il tema del Capitale Semantico, seguito da talk aziendali e testimonianze dedicate all’innovazione sostenibile. Il 20 novembre, invece, l’attenzione si sposterà sui giovani con Scuola Futura, un’iniziativa che coinvolgerà “1000 studenti e 150 insegnanti per stimolare consapevolezza digitale e pensiero critico”.

Incontro tra saperi e sensibilità

Alla guida del progetto, una squadra di eccellenze: Floridi al dibattito sull’etica digitale, Manuela Ronchi alla comunicazione strategica e agli eventi immersivi, e Sergio Pappalettera alla direzione artistica, “trasformando le idee in esperienze concrete”. Orbits torna così a essere un luogo di incontro tra saperi e sensibilità, dove filosofia, arte e tecnologia si fondono per dare nuovo significato al nostro rapporto con l’intelligenza.