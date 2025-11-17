Studenti: istruzione accessibile, no politiche classiste

Cosa chiedono gli studenti di Gulliver, Udu, Officina Universitaria, Rete degli Studenti Medi e Metropolis al Governo? Lo sintetizza uno striscione esposto durante una manifestazione in piazza ad Ancona: “un cambiamento radicale nelle politiche sull’istruzione, sul diritto allo studio e sul futuro del Paese, contro una riforma dell’Università che imbriglia il sapere e contro la scuola bigotta e punitiva che il Governo sta disegnando”.

E aggiungono, come riporta l’Ansa: “Saremo sempre all’opposizione di politiche classiste e bigotte che si traducono in un’istruzione sempre meno accessibile e compressa da misure repressive.”

Tra le richieste principali: “l’aumento della spesa pubblica per l’istruzione almeno al 5% del Pil, la gratuità dei libri di testo e dei materiali scolastici, investimenti per mense e alloggi universitari, una reale tutela della salute mentale con sportelli psicologici di base in ogni scuola e ateneo e un piano strutturale per la riqualificazione del Trasporto Pubblico Locale”.

“Non accetteremo un modello educativo escludente basato su precarietà e obbedienza. Vogliamo università e scuole autonome e libere da quelle politiche di controllo e repressione che fungono da infrastruttura alla deriva bellica e autoritaria intrapresa dal governo. Non fermerete il vento”