Studenti ringraziano la dirigente scolastica con una lettera: “gratitudine per un anno indimenticabile”

Mentre ci si avvia a terminare le lezioni di questo anno scolastico, gli studenti del Liceo “Plinio Seniore” hanno scelto di esprimere la loro gratitudine con una lettera speciale alla loro dirigente scolastica. Questa lettera, un sincero ringraziamento per il suo impegno e dedizione, testimonia l’impatto positivo che la donna ha avuto sulla comunità scolastica durante un anno pieno di sfide e successi.

La lettera inizia con un saluto caloroso alla Preside, seguito da un ringraziamento sentito per il suo costante impegno nel garantire un ambiente educativo di crescita e prosperità. Gli studenti riconoscono come la sua dedizione, pazienza e saggezza siano state fondamentali per il loro sviluppo, non solo come studenti, ma anche come individui. La sua capacità di guidarli con comprensione e fiducia ha permesso loro di affrontare le difficoltà con determinazione e di raggiungere numerosi traguardi.

E ancora si sottolinea come, grazie alla sua guida, la scuola sia diventata un luogo non solo di apprendimento accademico, ma anche di crescita personale e di insegnamento di valori fondamentali come il rispetto, la collaborazione e la perseveranza.

Ecco la lettera integrale.

Cara Preside,

oggi, mentre ci avviamo verso la conclusione di un altro anno scolastico, vogliamo cogliere l’occasione per esprimerle il nostro più sentito ringraziamento per tutto ciò che ha fatto per la nostra comunità scolastica. Questo è stato un anno pieno di sfide e successi, e il suo impegno costante ha giocato un ruolo fondamentale nel garantire che ciascuno di noi potesse crescere e prosperare. La sua dedizione, la pazienza e la sua capacità di guidarci con saggezza e comprensione non sono passate inosservate. Grazie a lei, abbiamo avuto l’opportunità di vivere esperienze educative straordinarie e di crescere, non solo come studenti, ma anche come individui. Il suo sostegno e la sua fiducia nelle nostre capacità ci hanno permesso di raggiungere numerosi traguardi. Grazie alla sua guida, abbiamo potuto affrontare le sfide con fiducia e determinazione.La ringraziamo per aver creato un ambiente scolastico accogliente e stimolante, dove possiamo esprimere noi stessi e sviluppare le nostre capacità.

Ora, mentre ci prepariamo per le vacanze estive, vogliamo ringraziarla di cuore per tutto il lavoro straordinario che ha svolto.

Il suo esempio ci ha insegnato l’importanza della dedizione, dell’integrità e del duro lavoro. Oggi siamo qui per esprimerle la nostra più sincera gratitudine per il lavoro straordinario che svolge ogni giorno. Lei è molto più di una semplice dirigente scolastica: è una guida, un mentore e una fonte d’ispirazione per tutti noi.

La sua dedizione e il suo impegno nel garantire un ambiente educativo positivo e stimolante sono davvero ammirevoli. Grazie a lei, la nostra scuola è diventata un luogo dove gli studenti non solo acquisiscono conoscenze, ma imparano anche valori fondamentali come il rispetto, la collaborazione e la perseveranza. Il suo impegno nel migliorare continuamente la qualità dell’istruzione e nel creare opportunità per tutti noi è un esempio che ci ispira a lavorare sodo e a perseguire i nostri sogni con determinazione.

La sua leadership è un faro che illumina il nostro cammino. Grazie di cuore per tutto ciò che fa. Continuiamo insieme a costruire un futuro luminoso e promettente per tutti noi studenti.

Con stima

Gli Studenti del liceo ‘’Plinio Seniore’’

