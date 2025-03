Studenti trovano borsello con mille euro e lo consegnano alla Polizia: Valditara li invita al Ministero

Un gesto lodevole che non è passato inosservato: due studenti di un liceo di Lucca hanno trovato un borsello contenente ben mille euro e lo hanno consegnato alla Polizia. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha deciso di premiarli.

Valditara: “Esempio concreto di integrità e responsabilità”

Il capo del dicastero di Viale Trastevere li ha invitati a visitare proprio il Ministero. Ecco le sue parole in un comunicato: “Il gesto di grande onestà e senso civico compiuto dai due studenti di Lucca è un esempio concreto di integrità e responsabilità. La scuola non è solo il luogo in cui si acquisiscono conoscenze, ma anche quello in cui si formano cittadini responsabili, capaci di scelte etiche e solidali. Complimenti, dunque, innanzitutto a questi ragazzi. Complimenti anche alle loro famiglie e alla comunità scolastica che hanno contribuito a trasmettere loro valori così importanti”, ha dichiarato Valditara.

Il borsello, grazie ai due ragazzi, è stato consegnato al legittimo proprietario. Il Ministro desidera incontrare i due personalmente e ringraziarli per il loro esempio di correttezza e responsabilità.

Studenti in gita trovano migliaia di euro per strada: avvertono la docente accompagnatrice e li restituiscono

Qualche giorno fa abbiamo dato notizia di una storia simile: nella capitale greca degli studenti italiani in gita, bellunesi, hanno trovato migliaia di euro per strada e li hanno restituiti. Ad attrarli una banconota da cento euro che i ragazzi hanno inizialmente visto vicino ad un bancomat.

Come riporta Il Corriere della Sera, poi gli studenti hanno visto la busta contenente la grossa cifra. I ragazzi, di una quarta e quinta del liceo classico, hanno deciso di avvertire la docente accompagnatrice, che ha poi informato le autorità e restituito “il bottino“.

“Un gesto significativo, al di là dell’importo, e un comportamento ammirevole”, il commento della dirigente scolastica. “Una decisione non scontata che denota grande maturità da parte degli studenti, molti dei quali ancora minorenni”.