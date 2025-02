Studenti usano ChatGpt, prova annullata. Una candidata si sfoga: “Io no, avevo preso trenta e lode. Sono stati dei polli”

Sta facendo scalpore la notizia relativa all’annullamento di un esame universitario da parte di alcuni docenti dell’Università di Ferrara che hanno scoperto che alcuni candidati avevano usato, per superarlo, ChatGpt. A parlare, a Il Corriere della Sera, è ora una studentessa che ha sostenuto la prova, senza “aiutini”.

“Basta con la denigrazione collettiva”

“Sono due giorni che giornali e notiziari continuano a ripetere la parola disonesti, ma voglio dire chiaramente che non tutti lo siamo”, Inizia così il suo sfogo. “Sono stati dei polli”, dice, mentre esprime tutto il proprio “rammarico” per quanto accaduto, soprattutto perché era riuscita a portare a casa un 30 e lode. Un risultato raggiunto “con serietà e con impegno, incastrando tra mille difficoltà lavoro, famiglia e studio”.

La studentessa trova “profondamente ingiusto che, per colpa di alcune persone immature, ma non tutte, sia stato penalizzato l’intero gruppo e, ancor peggio, sia stata compromessa l’immagine della nostra università” A tal proposito, “chi ha sbagliato – afferma – dovrà assumersi le proprie responsabilità”, ma – ci tiene a precisare, nel tentativo di non voler fare di tutta l’erba un fascio – “basta con le parole di denigrazione collettiva”.

