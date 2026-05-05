Supplenze 2026/27, ci sono novità per il personale ATA? Risponde l’esperto

Nella giornata del 29 aprile, si è svolto un incontro tra le organizzazioni sindacali e il Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla bozza di nota operativa relativa alle supplenze per l’a.s. 2026/27. Simone Craparo della direzione nazionale Gilda, nel corso della diretta della Tecnica risponde live, ha parlato delle principali novità:

“Personale Ata non ci sono grandi novità. Si conferma l’utilizzo delle graduatorie permanenti provinciali naturalmente che in caso d’esaurimento si passerà a quelle provinciali di terza fascia. Come sapete negli ATA abbiamo gli ATA 24 mesi, la graduatoria di prima fascia in cui vi sono tutti coloro i quali hanno almeno 24 mesi di servizio e quindi gli incarichi al 30 giugno e al 31 agosto saranno assegnate da queste. Se non basta la prima fascia si passerà alla seconda fascia che è ancora esistente e così via. Mentre se si esauriranno queste graduatorie si passerà come sempre alle graduatorie di istituto”.

“Resta confermata la possibilità per chi ha accettato una proposta annuale o fino al termine dell’attività didattica di accettare altra proposta in un profilo professionale differente, però deve avvenire prima della presa di servizio. Questa è un po’ una novità, cioè se un collaboratore scolastico ottiene un incarico dal primo di settembre e sarà data lui la possibilità di optare entro l’inizio delle attività didattiche secondo calendario per un altro profilo, ad esempio assistente amministrativo, entro la data, ad esempio, la scuola inizia il 15 settembre, entro tale data, sarà possibile fare il cambio di profilo. Questo fino all’anno scorso non era possibile”.

“Poi altre novità, si ribadisce, ad esempio, che i contratti a tempo determinato devono sempre recare il termine del contratto. Abbiamo richiesto una puntualizzazione su questo”.