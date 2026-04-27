Formazione personale ATA, più di 50 milioni dal PN 2021/2027: adesioni entro il 15 maggio 2026

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso pubblico per finanziare percorsi di formazione rivolti al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), nell’ambito del Programma “Scuola e competenze 2021-2027” sostenuto dal FSE+.

Il provvedimento è emanato in attuazione del decreto ministeriale n. 40 del 9 marzo 2026, che prevede uno stanziamento di euro 50.300.000, a valere sulle risorse del PN “Scuola e competenze” 2021-2027.

Obiettivo: rafforzare le competenze

L’iniziativa punta a valorizzare le competenze professionali degli ATA e migliorare la qualità del sistema scolastico. I progetti partiranno già dall’anno scolastico 2025-2026 e si concluderanno entro agosto 2027.

Destinatari e scuole coinvolte

Possono partecipare le scuole statali individuate come poli formativi dagli Uffici scolastici regionali. I percorsi sono rivolti al personale ATA, sia a tempo determinato sia indeterminato.

Attività formative

I corsi riguarderanno in particolare:

competenze digitali

ambito amministrativo e gestionale

competenze tecnico-operative

capacità relazionali e organizzative

I moduli, da 30 o 60 ore, saranno gestiti da esperti e tutor.

Risorse e finanziamenti

I progetti sono finanziati con costi standard:

fino a 70 €/ora per esperti

fino a 30 €/ora per tutor

quota per gestione e spese organizzative

contributi aggiuntivi, come la mensa

Scadenza

Le candidature devono essere presentate entro le ore 15:00 del 15 maggio 2026 tramite la piattaforma SIF2127.

L’AVVISO