Graduatorie 24 mesi ATA, riserva per il Servizio Civile: niente obbligo di attestato

Il MIM ha pubblicato una precisazione sulle graduatorie 24 mesi del personale ATA.
Con la nota n. 11492 del 30 aprile 2026, l’amministrazione fornisce un chiarimento importante riguardo alla dichiarazione della riserva “S – Servizio Civile” nell’ambito dei concorsi per titoli finalizzati all’aggiornamento e all’integrazione delle graduatorie provinciali per l’accesso ai ruoli delle ex aree A e B.
Il documento interviene a parziale rettifica di quanto indicato nella precedente nota n. 10009 del 15 aprile 2026, precisando le modalità con cui gli aspiranti devono dichiarare il possesso del requisito.
La novità riguarda la semplificazione della documentazione richiesta. Gli aspiranti che intendono avvalersi della riserva S-Servizio Civile dovranno:
Si tratta di un chiarimento che alleggerisce gli adempimenti burocratici a carico dei candidati, evitando la necessità di produrre documentazione aggiuntiva già nella fase di presentazione della domanda.