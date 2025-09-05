Supplenze Ata dalla terza fascia, ecco da chi, quando e come arrivano le chiamate

L’anno scolastico 2025/2026 è già iniziato a partire dallo scorso 1 settembre. I dirigenti scolastici sono già all’opera per individuare il personale da nominare per i posti disponibili e rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo e gli incarichi di supplenza. Quanto suddetto vale sia per il personale docente, ma anche per il personale Ata. Proprio per il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, in caso di posti rimasti vacanti dopo gli incarichi di supplenza dalle graduatorie provinciali, i dirigenti scolastici possono assegnare le supplenze utilizzando le graduatorie di Istituto anche di terza fascia Ata.

Graduatorie di terza fascia Ata

È utile ricordare che con il decreto 89 del 21 maggio 2024 erano state definite le date per la presentazione dell’istanza per essere inseriti nelle gradutorie di terza fascia ATA. A tal propostio è necessario ricordare anche che le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento riferite alle graduatorie di terza fascia del personale ATA sono state presentate da martedì 28 maggio e fino al 28 giugno 2024 e le relative graduatorie pubblicate nell’agosto 2024.

Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia hanno validità per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, quindi attualmente resteranno valide ancora per due anni scolastici, ovvero questo appena inziato, il 2025/2026, e il prossimo 2026/2027. Le graduatoire di Istituto ATA verranno rinnovate nel maggio 2027, per il triennio 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030.

Bisogna ricordare che per coloro che non hanno presentato il certificato internazionale di alfabetizzazione digitale, accreditato e registrato ad Accredia, entro il 30 aprile 2025, si è proceduto alla cancellazione dalle graduatorie di terza fascia per AA, AT, Operatore Scolastico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere e Operatore dei servizi Agrari. L’unico profilo che non aveva l’obbligo di possesso del suddetto certificato è il profilo da collaboratore scolastico.

Come arriva la nomina di terza fascia Ata

L’aspirante individuato per la supplenza di uno dei profili della terza fascia Ata, riceve una mail di convocazione e un link per l’accettazione della supplenza. La mail di riferimento è del seguente tipo:

A questa mail l’aspirante deve rispondere per accettazione e quindi, una volta accettata da parte della scuola, la supplenza, l’aspirante deve prendere servizio nelle 24 ore successive. La supplenza, anche se è di carattere annuale e scade il 31 agosto 2026, viene proposta dal dirigente scolastico che ne determina un contratto a tempo determinato di supplenza annuale.

Queste tipologie di supplenze stanno già avvenendo in questi giorni e potranno continuare, anche per supplenze brevi e saltuarie per tutto l’anno scolastico 2025/2026.