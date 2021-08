Supplenze da GaE o GPS, se le province sono diverse è possibile optare

Il sistema per l’istanza informatizzata per le nomine delle supplenze non consente a chi è inserito in GAE con riserva e in GPS I fascia per la medesima classe di concorso e la medesima provincia di optare per GPS I fascia piuttosto che per le GAE. Se invece l’aspirante è inserito su province differenti può richiedere entrambe le province oppure optare per una delle due graduatorie.

GaE e GPS in province diverse

Bisogna sapere che nell’Elenco Domande prospettato dal sistema, si possono trovare una o più province/graduatorie per le quali intende presentare l’istanza (il sistema precarica per

quell’aspirante tutte le inclusioni in graduatoria valide e le raggruppa per provincia).

Nel caso in cui l’aspirante sia presente sia nelle GaE sia nelle GPS in province diverse e in questa sezione scelga solo la provincia delle GaE, nella successiva schermata non vedrà abilitate le sezioni destinate alla procedura straordinaria di nomina in ruolo di cui al D.L. 73/2021, art.59 comma 4.

Nel caso di essere inserito in due province differenti, il sistema consente all’aspirante di scegliere di accedere solo nelle GaE della prima provincia oppure solo nelle GPS della seconda provincia, o addirittura di compilare l’istanze sia per la provincia delle GaE e sia per la provincia delle GPS, dando all’aspirante la possibilità di scegliere quale delle due supplenze, in caso di soddisfazione di entrambe, scegliere. In tal caso l’aspirante dovrà comunicare agli uffici scolastici delle due province la sua scelta.

GaE e GPS nella medesima provincia

Esistono dei casi in cui alcuni aspiranti alle supplenze o al ruolo si trovano contemporaneamente inseriti nelle GaE e nelle GPS I fascia della stessa classe di concorso e della medesima provincia. In tal caso il sistema informatizzato per gli incarichi a tempo determinato, non consente all’aspirante di optare per la supplenza da GaE o da GPS, ma impone la compilazione della domanda solo in GaE.