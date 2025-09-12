Supplenze docenti 25/26, graduatorie d’istituto e interpelli: il punto della situazione – DIRETTA ore 16,00

Il nuovo anno scolastico è appena partito e per tantissimi docenti il futuro è ancora un’incognita. Quali saranno le prossime procedure che riguardano chi è in GPS? Come funziona con le graduatorie d’istituto? Chi deve fare gli interpelli?

Proveremo a fare il punto della situazione nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, venerdì 12 settembre alle ore 16,00. Ospite Marco Vulcano del Centro Nazionale Flc Cgil. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA