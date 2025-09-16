Supplenze docenti 25/26, perché nelle GPS chi ha svolto il servizio civile universale ha una riserva del 30%?

Supplenze docenti 25/26, perché nelle GPS chi ha svolto il servizio civile...

Il nuovo anno scolastico è appena partito e per tantissimi docenti il futuro è ancora un’incognita. Quali saranno le prossime procedure che riguardano chi è in GPS? Come funziona con le graduatorie d’istituto? Chi deve fare gli interpelli?

Abbiamo fatto il punto della situazione nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 12 settembre. Ospite Marco Vulcano del Centro Nazionale Flc Cgil.

Perché nelle GPS chi ha svolto il servizio civile universale ha una riserva del 30%?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “La riserva non è del 30%, ma inferiore. Questa è una disposizione normativa introdotta dall’attuale governo ed è uno dei punti che la FLC CGIL vuole discutere con il Ministero. La “sovrabbondanza” di questi titoli di riserva aggiuntivi rispetto a quelli classici (come quelli per i beneficiari della Legge 68) spesso causa lo scavalcamento di personale con anni di esperienza a vantaggio di docenti che vantano titoli di precedenza e preferenza derivanti da esperienze che potrebbero avere poco a che fare con l’insegnamento. Il motivo di tale riserva è comunque una disposizione di legge”.

✅ (24:30) gli idonei da concorso PNNR1 primaria entro quanti anni verranno immessi in ruolo ? ci sono speranze entro i prossimi due anni? grazie

✅ (26:25) Sono passate 3 ore dall’orario indicato nella convocazione da GI e nessuno mi ha contattato. Posso dedurre che l’incarico sia stato dato ad un’altra persona?

✅ (28:40) ho visto molte convocazioni al 31/12 alla secondaria. arriveranno poi addirittura al 30 giugno queste convocazioni?

✅ (30:40) Mi scusi…perché ho avuto uno spezzone se li ho messi alla fine?

✅ (32:00) I TFA esteri e indire avranno lo stesso valore dei TFA?

✅ (33:40) gli itp con 24 cfu già inseriti in gps, nell’ aggiornamento 2026 saranno esclusi o potranno reinserirsi con gli attuali requisiti?

✅ (00:00) Ricevendo convocazione da GI e non vengo nominata la segreteria che info può darmi? Es. Posizione di chi ha preso supplenza e nome?

✅ (35:30) Interpelli primaria si può partecipare con abilitazione secondo grado?

✅ (38:30) Uscirà un nuovo bollettino GPS oltre questo?

✅ (40:10) nella mia provincia ci sono scuole a 100 km da casa mia, nella provincia vicina Ve ne sono a 10 km da casa mia. non si potrebbe ovviare a questo vincolo della regione e fare solamente il territorio?

✅ (41:45) I docenti di ruolo possono accettare supplenze da graduatorie d’istituto?

✅ (43:05) Sono specializzata ADSS se nell’attesa di bollettino rispondo ad un interpello sostegno primaria o infanzia con cattedra al 30.06/ 31/8. Posso successivamente lasciare per prendere servizio su cattedra arrivata da gps oppure GI senza incorrere in sanzioni?

✅ (44:45) per tutti gli interpelli a cui ho partecipato non viene mai specificato se la presa di servizio deve avvenire entro 12 ore o entro 24 ore dalla chiamata. come posso capire quando aspettarmi 12o 24h?

✅ (47:00) sono un docente di sostegno non convocato ne al bollettino 0 e ne al 1. come faccio a controllare che non sia stato già elaborato dall’algoritmo e saltato?

