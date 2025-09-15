Supplenze docenti 25/26, si può partecipare agli interpelli per la scuola primaria con un’abilitazione di secondo grado?

Il nuovo anno scolastico è appena partito e per tantissimi docenti il futuro è ancora un’incognita. Quali saranno le prossime procedure che riguardano chi è in GPS? Come funziona con le graduatorie d’istituto? Chi deve fare gli interpelli?

Abbiamo fatto il punto della situazione nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 12 settembre. Ospite Marco Vulcano del Centro Nazionale Flc Cgil.

Si può partecipare agli interpelli per la scuola primaria con un’abilitazione di secondo grado?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “Ai sensi della norma (articoli 13 e 14 dell’ordinanza ministeriale), che richiede il medesimo titolo di accesso (abilitazione o titolo di studio per il posto comune, specializzazione per il sostegno), la risposta sarebbe no. Tuttavia, considerando che gli interpelli sostituiscono le MAD e data la situazione emergenziale della scuola con numeri elevati di precariato, non è da escludersi che le scuole, in difficoltà, possano essere costrette a ricorrere a insegnanti che non hanno il titolo specifico. Non si commette un illecito dichiarando correttamente il proprio titolo, quindi un tentativo può essere fatto, anche se si verrebbe esclusi in presenza di pretendenti con il titolo richiesto”.

Le risposte della diretta

✅ (24:30) gli idonei da concorso PNNR1 primaria entro quanti anni verranno immessi in ruolo ? ci sono speranze entro i prossimi due anni? grazie

✅ (26:25) Sono passate 3 ore dall’orario indicato nella convocazione da GI e nessuno mi ha contattato. Posso dedurre che l’incarico sia stato dato ad un’altra persona?

✅ (28:40) ho visto molte convocazioni al 31/12 alla secondaria. arriveranno poi addirittura al 30 giugno queste convocazioni?

✅ (30:40) Mi scusi…perché ho avuto uno spezzone se li ho messi alla fine?

✅ (32:00) I TFA esteri e indire avranno lo stesso valore dei TFA?

✅ (33:40) gli itp con 24 cfu già inseriti in gps, nell’ aggiornamento 2026 saranno esclusi o potranno reinserirsi con gli attuali requisiti?

✅ (00:00) Ricevendo convocazione da GI e non vengo nominata la segreteria che info può darmi? Es. Posizione di chi ha preso supplenza e nome?

✅ (35:30) Interpelli primaria si può partecipare con abilitazione secondo grado?

✅ (38:30) Uscirà un nuovo bollettino GPS oltre questo?

✅ (40:10) nella mia provincia ci sono scuole a 100 km da casa mia, nella provincia vicina Ve ne sono a 10 km da casa mia. non si potrebbe ovviare a questo vincolo della regione e fare solamente il territorio?

✅ (41:45) I docenti di ruolo possono accettare supplenze da graduatorie d’istituto?

✅ (43:05) Sono specializzata ADSS se nell’attesa di bollettino rispondo ad un interpello sostegno primaria o infanzia con cattedra al 30.06/ 31/8. Posso successivamente lasciare per prendere servizio su cattedra arrivata da gps oppure GI senza incorrere in sanzioni?

✅ (44:45) per tutti gli interpelli a cui ho partecipato non viene mai specificato se la presa di servizio deve avvenire entro 12 ore o entro 24 ore dalla chiamata. come posso capire quando aspettarmi 12o 24h?

✅ (47:00) sono un docente di sostegno non convocato ne al bollettino 0 e ne al 1. come faccio a controllare che non sia stato già elaborato dall’algoritmo e saltato?

✅ (49:10) Perché nelle gps chi ha svolto servizio civile universale alla riserva30 per cento?