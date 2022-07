Supplenze e Gps 2022, come scegliere le 150 preferenze? Le Faq della Tecnica della Scuola

Come comunicato dal ministero dell’Istruzione, la finestra temporale interessata all’istanza relativa alle scelte delle 150 preferenze per le Gps sarà dal 2 al 16 agosto.

La Tecnica della Scuola nel suo appuntamento LIVE di venerdì 29 luglio ore 16 ha supportato i docenti nelle procedure per la presentazione dell’istanza.

Ospiti della diretta Roberta Vannini, segretaria regionale Uil scuola Campania e Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica che hanno risposto alle domande dei lettori. Cliccando sul minutaggio, sarà possibile ascoltare la relativa risposta degli esperti.

Di seguito l’elenco con tutte le domande.

✅ (00:00) INTRO

✅ (03:04) Come funzionano le preferenze puntuali e quelle sintetiche?

✅ (12:45) Quali sanzioni se non si prende servizio e quali sanzioni se si abbandona?

✅ (21:45) Sono un docente ITP, il CSA di Napoli non risponde alle mie richieste per passare in seconda fascia GPS per un Decreto del Consiglio di Stato, come posso fare?

✅ (22:47) Nella bozza supplenze ho letto che è possibile rinunciare da GAE è scegliere GPS. È esatto? Sono in GaE infanzia e GPS infanzia I fascia. Ci sono sanzioni se dovessi rinunciare supplenza da GAE?

✅ (25:35) L’algoritmo che priorità attua nelle scelte fatte nella domanda. Da priorità al sostegno rispetto alla materia o va in ordine alle preferenze da noi effettuato nella domanda?

✅ (26:57) La call veloce è riservata solo ai docenti di ruolo/GAE?

✅ (28:20) Dove vedo la disponibilità delle cattedre dopo il 10 agosto?

✅ (29:48) Devono produrre domanda anche i docenti che fanno parte delle GAE?

✅ (30:24) È possibile dare la propria disponibilità sul sostegno non avendo fatto il TFA e non avendo insegnato per 3 anni sul sostegno?

✅ (33:01) Conviene ragionare per comuni o per distretti?

✅ (36:36) Per l’anno di prova che tipo di contratto bisogna selezionare al 31 agosto?

✅ (38:14) Per chi ha più classi di concorso, quale è il consiglio per procedere?

✅ (41:19) Sono di ruolo su sostegno primaria. Vorrei prendere incarico alle medie. Quali conseguenze? Anche ai fini pensionistici.

✅ (43:58) Se uno volesse prendere la materia e sa già che c’è lo spezzone, come deve fare per garantirsi il completamento?

✅ (49:07) Per chi ha il TFA estero date le preferenze sul sostegno ha possibilità di nomina?

✅ (49:40) Mi sono inserita quest’anno in I fascia GPS sostegno con TFA, posso effettuare anche scelte ADEE/ADAA su GPS I fascia comune? partecipare cioè alle incrociate?

✅ (50:39) Faccio la mia scelta delle 150 preferenze e verrò esclusa per un anno solo per quelle che non ho inserito nel caso toccasse a me perché risulterei rinunciataria, giusto?

✅ (53:08) E se si vince il Concorso Straordinario Bis?

✅ (54:09) In seconda fascia su Prato, ma proveniente da Napoli, dove conviene fare la domanda? Napoli o Prato?

✅ (55:44) Se avendo punteggio basso, voglio dire di si a tutto nella provincia di pertinenza ma voglio evitare un comune, come devo procedere?

✅ (57:12) Quando avremo notizie della GM DDG 498 2020?

✅ (01:02:09) Per quanto riguarda l’opzione tra cattedra esterna e cattedra interna si può non flaggare nulla? Cosa comporta?

✅ (01:06:19) Se non si scelgono spezzoni, ma solo COI. Cosa potrebbe succedere se si ha solo un anno di insegnamento?

RIVEDI LA DIRETTA