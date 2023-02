Supplenze e nuove immissioni in ruolo, quale algoritmo le gestirà? Novità in arrivo. DIRETTA ore 16,00

Supplenze e nuove immissioni in ruolo, quale algoritmo le gestirà? Novità in...

In vista del nuovo anno scolastico sarebbe bene fare tesoro delle anomalie e criticità che sono state registrate quest’anno nelle operazioni di immissione in ruolo e di conferimento degli incarichi di supplenza da Gae e Gps. previsto per oggi un incontro sulle nuove modalità di tale operazioni in vista di settembre.

In occasione della puntata di Tecnica della Scuola Live di oggi 2 febbraio faremo il punto su ciò che si è verificato di anomalo in occasione delle immissioni in ruolo e del conferimento degli incarichi da Gae e da Gps e quali correttivi potrebbero essere introdotti.

Ne parleremo con Attilio Varengo, segretario nazionale Cisl Scuola, che farà il punto sulle criticità riscontrate nelle immissioni in ruolo per il corrente anno scolastico e vedremo quali potrebbero essere i possibili correttivi in vista del prossimo anno.

Interverranno anche i nostri esperti, Salvatore Pappalardo e Dino Caudullo, che faranno il punto sui problemi creati dall’algoritmo che ha gestito il conferimento delle supplenze da Gae e Gps e sul meccanismo delle “rinunce” previsto dall’ordinanza ministeriale 112/2022.

Daremo come sempre spazio ai nostri ascoltatori per le domande che vorranno porre sull’argomento durante la diretta.

