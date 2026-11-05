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05.11.2026

Accolto il ricorso al Tar: annullato il provvedimento di rigetto sul riconoscimento del titolo estero per il sostegno

Pubbliredazionale
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Si comunica che il Tar ha di recente accolto il ricorso dell’Avv. Sirio Solidoro ed ha annullato il provvedimento di rigetto riguardante il riconoscimento del titolo estero sul sostegno.

Infatti, è possibile opporsi ai provvedimenti di rigetto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito invia ai docenti abilitati all’estero.

Per ricevere le informazioni utili per aderire al ricorso è possibile compilare il presente link: https://siriosolidoro.it/importante-vittoria-il-tar-ha-accolto-il-ricorso-ed-ha-annullato-il-provvedimento-di-rigetto-sul-riconoscimento-del-titolo-estero-per-il-sostegno/

In particolare, come è stato stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, occorre che il Ministero valuti in maniera scrupolosa il piano di studi del Paese europeo con quello italiano.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO

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