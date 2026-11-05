Accolto il ricorso al Tar: annullato il provvedimento di rigetto sul riconoscimento del titolo estero per il sostegno

Si comunica che il Tar ha di recente accolto il ricorso dell’Avv. Sirio Solidoro ed ha annullato il provvedimento di rigetto riguardante il riconoscimento del titolo estero sul sostegno.
Infatti, è possibile opporsi ai provvedimenti di rigetto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito invia ai docenti abilitati all’estero.
Per ricevere le informazioni utili per aderire al ricorso è possibile compilare il presente link: https://siriosolidoro.it/importante-vittoria-il-tar-ha-accolto-il-ricorso-ed-ha-annullato-il-provvedimento-di-rigetto-sul-riconoscimento-del-titolo-estero-per-il-sostegno/
In particolare, come è stato stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, occorre che il Ministero valuti in maniera scrupolosa il piano di studi del Paese europeo con quello italiano.
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