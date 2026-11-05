Registrati
Diretta video

La Notizia del Giorno | Tagli alla scuola, in arrivo scioperi e manifestazioni dei sindacati

guarda
Attualità
05.11.2026

Tagli agli organici, i sindacati scendono in piazza: sit-in l’11 novembre e assemblee il 16

Redazione
Aggiungici ai preferiti Seguici su Discover
Indice
Sit-in, conferenza stampa e assemblee
Il no alla riduzione in base al calo demografico
Carichi di lavoro, precarietà e un confronto "reciproco"

CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e ANIEF annunciano, in una nota unitaria diffusa oggi, l’avvio di una mobilitazione contro i tagli al personale previsti dalla legge di bilancio. L’obiettivo dichiarato è la cancellazione delle disposizioni che riducono gli organici di docenti e ATA, attraverso un confronto con governo, forze politiche e gruppi parlamentari affiancato da iniziative di protesta.

Sit-in, conferenza stampa e assemblee

La prima tappa è fissata per mercoledì 11 novembre, con un sit-in a Roma, in piazza Vidoni, vicino al Ministero della Funzione Pubblica, dalle 14 alle 17. In mattinata, alle 11, è prevista una conferenza stampa all’Hotel Nazionale, in piazza Monte Citorio. Lunedì 16 novembre seguiranno assemblee in orario di servizio negli istituti di tutta Italia, con l’intervento in diretta streaming dei leader nazionali delle quattro sigle.

Il no alla riduzione in base al calo demografico

Per i sindacati è un errore rispondere alla diminuzione della popolazione scolastica con un taglio equivalente del personale. Le strutture che ospitano gli studenti e le esigenze organizzative, amministrative e gestionali, osservano, restano di fatto le stesse. Quanto ai docenti, la strada indicata è quella di aumentare il tempo scuola e personalizzare la didattica, sulla scia di azioni già avviate con le risorse del PNRR e da sviluppare ulteriormente.

Carichi di lavoro, precarietà e un confronto “reciproco”

Secondo Ivana Barbacci, Giuseppe D’Aprile, Elvira Serafini e Marcello Pacifico, a pagare non sarebbero solo lavoratrici e lavoratori, per l’aggravio dei carichi e il prevedibile aumento della precarietà, ma l’intero Paese, soprattutto le aree più in difficoltà. L’iniziativa, precisano, non nasce da pregiudizi ma da una valutazione di merito su misure ritenute inaccettabili. La disponibilità al dialogo è un atto di responsabilità che deve essere reciproco: non si può dichiarare di voler valorizzare il lavoro nella scuola e poi agire in direzione opposta.

Sindacati scuolaTagli

Rinnovo contratto scuola: deroghe vincoli mobilità, personale Ata, IA. Il resoconto dell’incontro all’Aran del 4 novembre

Rinnovo contratto scuola, incontro parte normativa il 4 novembre: ecco gli obiettivi dei sindacati

Tagli alla scuola in Manovra, il Governo fa marcia indietro: Lega al lavoro e FdI incontra la Cisl. I sindacati hanno preparato il piano di mobilitazione

La Manovra porta alla scuola tagli e non gli attesi investimenti, martedì 3 novembre sindacati a rapporto per decidere sulla mobilitazione: non facciamo sconti a nessuno

Stipendi docenti troppo bassi, i sindacati scrivono a Valditara: destinare risorse in Legge di Bilancio per i contratti scuola

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

“Fate rumore per Giulia”: inaugurata a Palermo con Gino Cecchettin la IV edizione delle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola

Redazione

Insegnanti di sostegno precari, in Sicilia superano quelli di ruolo. Oltre 16.800 posti in deroga

Redazione

Maltrattamenti all’asilo, arrestata direttrice: ha strattonato, schiaffeggiato e lanciato a terra i bambini

Redazione

Biblioteche scolastiche, pubblicati i finanziamenti 2026: gli elenchi degli ammessi e degli esclusi

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata