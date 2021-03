Tecnologia a scuola – webinar gratuiti per insegnare le competenze del futuro

Tra il 2020 e il 2021 molte scuole hanno effettuato investimenti importanti per rifornirsi di dotazioni tecnologiche come pc e tablet, in particolare per garantire la continuità didattica durante il lockdown. Tra DAD, DDI e didattica in presenza la tecnologia si è rivelata un’alleata preziosa per non perdere il contatto con i nostri alunni, anche in emergenza.

Ma la tecnologia a scuola è utile solo in regime di didattica a distanza?

La risposta è no: con l’aiuto del digitale è infatti possibile arricchire le nostre lezioni, renderle più coinvolgenti e insegnare nuove competenze agli alunni, anche e soprattutto in presenza. Da decenni Apple lavora fianco a fianco con gli insegnanti di tutto il mondo per creare un ecosistema didattico composto da dispositivi all’avanguardia, app specifiche per l’insegnamento, curriculum didattici di nuova concezione.

L’uso della tecnologia in classe ci permette di insegnare agli alunni le competenze del futuro:

coding

utilizzo di app per video e foto editing

pensiero computazionale

uso educativo dei social media…e molto altro!

Il Ministero dell’Istruzione, Apple e l’Osservatorio Permanente Giovani-Editori hanno siglato alla fine di settembre un protocollo d’intesa per la realizzazione di attività destinate a rinforzare le competenze digitali dei docenti.

REKORDATA, in qualità di Apple Authorised Education Specialist, vi invita a un ciclo di webinar gratuiti che mostrano le applicazioni della tecnologia a scuola, con un approccio focalizzato su ciò che conta davvero: trasmettere competenze ai nostri alunni.

Il 31 marzo ci saranno tre incontri imperdibili dedicati all’uso della tecnologia in classe: il primo sarà dedicato alla secondaria di I grado, il secondo al biennio della secondaria di II grado, il terzo al triennio della secondaria di II grado. Nei prossimi mesi seguiranno altri webinar dedicati a tutte le fasce d’età, con focus specifici per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

pubbliredazionale