Terremoto in Calabria, Ascani su Twitter: “Siamo al lavoro per verificare eventuali danni sugli edifici scolastici”

“A seguito del #terremoto che si è verificato in Calabria, epicentro a Rende (CS), come @MiurSocial abbiamo già attivato la direzione competente e siamo al lavoro per verificare eventuali danni sugli edifici scolastici”.

Così ha scritto su Twitter Anna Ascani, viceministro dell’istruzione, a seguito della notizia sella scossa di magnituto 4.4. che ha colpito la provincia di Cosenza alle ore 17.02 di oggi.

Evacuati uffici pubblici, tra cui anche le scuole in cui erano in corso attività didattiche pomeridiane.

Al momento non si registrano danni gravi.