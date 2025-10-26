Terremoto in Irpinia di magnitudo 4, avvertito in tutta la Campania. Lunedì scuole chiuse

È stato il più forte sisma dello sciame in atto da ieri nell’Avellinese, con una intensità superiore a magnitudo 4, avvertita in tutta la Campania e anche nella provincia di Foggia alle 21.49 di ieri sera 25 ottobre.

L’epicentro a Montefredane, in provincia di Avellino, a una profondità di 14 chilometri nel sottosuolo, tanto che la gente si è riversata in strada per la paura in tutta l’Irpinia.

È stato lo stesso sindaco di Montefredane a segnalare che dopo la scossa “fortissima”, la popolazione è scesa in strada preoccupatissima. E ha aggiunto: “ Lunedì le scuole rimarranno chiuse. Al momento stiamo verificando eventuali danni a persone o cose, ma la situazione sembra sotto controllo”.

Nella zona dell’Alta Irpinia è in atto, oramai da oltre 24 ore, uno sciame sismico con scosse che hanno anche superato la magnitudo 3 mentre con quello di ieri sera sono otto i terremoti solo in questa area.

Intanto nel corso di una riunione in prefettura è stato deciso che, alla luce della sequenza sismica ancora in corso, lunedì 27 ottobre tutte le scuole della provincia di Avellino resteranno chiuse.

I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile hanno attivato le ricognizioni in diverse zone dell’Irpinia. Al momento non si registrano danni particolari, ma le verifiche sono ancora in corso. Molti abitanti hanno raccontato di aver avvertito un boato seguito da un movimento oscillatorio delle abitazioni, mentre si è creata una lesione sul manto stradale dopo la scossa di terremoto.