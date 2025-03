Terremoto in Myanmar: “Le vittime potrebbero essere 10 mila”

In Myanmar, la vecchia Birmania, ieri si è verificato un terremoto disastrosissimo di magnitudo 7.7, seguito da una scossa di 6.4, epicentro a 16 km a nord-ovest di Sagaing. E non solo. Secondo quanto ha rilevato l’Istituto geosismico statunitense, Usgs, nelle ultime 24 ore si sono susseguite almeno dieci, undici scosse minori di terremoto con magnitudo fra 4.1 e 4.5.

Le scosse si sono verificate in varie zone del Paese ma con una maggiore concentrazione nella zona centrale, dove corre la faglia di Sagaing, che include anche la capitale Naypyidaw.

Le notizie arrivano in modo frammentario e in ritardo per via del locale sistema politico, che non consente la libera stampa e dunque la corretta informazione, anche in momenti come questi, così catastrofici.

Infatti solo Ieri il capo della giunta birmana, ha lanciato un ampio appello per gli aiuti internazionali, invitando “qualsiasi Paese, qualsiasi organizzazione” a intervenire.

Intanto l’India, si viene a sapere, ha inviato nel Myanmar un aereo carico di aiuti umanitari, precisando che un C-130 militare da trasporto è partito per consegnare kit igienici, coperte, cibo e altri beni di prima necessità: “Una squadra di ricerca e soccorso e una squadra medica stanno accompagnando questo volo”, viene inoltre precisato .

Il sisma, da quanto è dato sapere, ha distrutto edifici, abbattuto ponti e piegato strade in ampie zone del Myanmar, con una massiccia distruzione a Mandalay: la seconda città più grande del Paese che conta oltre 1,7 milioni di persone.

Almeno 1.002 persone sono rimaste uccise e quasi 2.400 ferite, ha affermato la Giunta al potere, ma è un conteggio destinato a essere abbondantemente superato, visto che altre vittime sono state confermate a Bangkok, in Thailandia.

Tuttavia, con le comunicazioni gravemente interrotte, la vera portata del disastro sta iniziando a emergere solo ora nello stato governato dai militari. Per questo si prevede che il bilancio aumenterà drasticamente.

Infatti, secondo la stima di alcuni funzionari americani, riporta la Cnn, il terremoto a Myanmar potrebbe aver fatto 10mila vittime. La stima è in linea con quella degli esperti tramite i modelli dello Us geological survey (Usgs).