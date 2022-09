Test Medicina 2022, una strage: la metà dei partecipanti non prende neanche il punteggio minimo

Le difficoltà degli studenti italiani si confermano anche quando sono messi di fronte ai test a numero chiuso: tanto che la metà dei quasi 60 mila studenti che si sono presentati lo scorso 6 settembre per superare il test di Medicina non ha raggiunto nemmeno il punteggio minimo pari a 20. A comunicarlo è stato il ministero dell’Università, che il 14 settembre ha pubblicato in forma anonima i punteggi dei test svolti per cercare di aggiudicarsi uno dei 15 mila posti a disposizione.

I risultati

Ebbene sono risultati idonei solo 28.793 partecipanti contro i 38.715 dello scorso anno. Gli iscritti quest’anno erano 65.378 (hanno partecipato 56.775) contro i 63.972 dello scorso anno (quando parteciparono effettivamente 55.117).

Rispetto al 2021, più di 10 mila candidati non ha superato la prova. E forse un motivo c’è: nei test di accesso alle facoltà di Medicina è stata introdotta una “complicazione”: i quesiti erano sempre 60 ma nella distribuzione dei pesi è stato dato più spazio alle materie disciplinari e meno alla logica e alla cultura generale.

La prova svolta

Gli studenti hanno avuto 100 minuti di tempo per rispondere a 4 quesiti di competenza di lettura e conoscenze acquisite negli studi, 5 di ragionamento logico e problemi, 23 sono stati i quesiti di biologia, 15 di chimica, 13 di fisica e matematica.

“Forse – commenta l’Ansa – questo ha reso più ostico il superamento della prova. O forse il fatto che gli studenti che l’hanno affrontata arrivano da due anni di dad”.

“Dal prossimo anno la modalità di ammissione ai corsi cambierà completamente: la riforma voluta dalla ministra Cristina Messa prevede un vero e proprio percorso che comincia al quarto anno della scuola superiore, con corsi di orientamento e prove d’esame che potranno essere ripetute”.

Come verificare l’esito

Per verificare i risultati anonimi del test di Medicina 2022 è sufficiente entrare nella propria area riservata su Universitaly e cercare il proprio codice etichetta.

Qualora lo studente non ricordi il proprio codice, dovrà solo attendere qualche giorno: il 23 settembre, infatti, il Mur caricherà nell’area riservata il modulo risposte e la scheda anagrafica di ciascun studente.

Mentre la graduatoria nominativa nazionale che verrà pubblicata a fine mese: il 29 settembre.