TFA Indire, pubblicati i calendari aggiornati per articoli 6 e 7 – NOTA

Con una nota, l’istituto INDIRE ha pubblicato due aggiornamenti per quanto riguarda l’inizio delle lezioni e dei laboratori didattici per gli iscritti ai corsi di specializzazione per il sostegno didattico.

Articolo 6: triennalisti

Sono pubblicati i calendari degli insegnamenti aggiornati, che comprendono il recupero delle lezioni del 31 luglio scorso e lo spostamento delle lezioni inizialmente pianificate nelle mattine del 4 e 5 settembre. Inoltre, sono pubblicati i calendari dei laboratori didattici.

Articolo 7: specializzati all’estero

Sono pubblicati i calendari degli insegnamenti, dei laboratori e dei tirocini. Si specifica che le attività didattiche inizieranno il 22 agosto 2025.

Per coloro che risultano già iscritti con INDIRE, è necessario fare l’accesso attraverso le credenziali che verranno fornite al proprio indirizzo e-mail a partire dal 18 agosto.

Per coloro che provengono dalle Università, sarà necessario procedere con una nuova iscrizione, senza tuttavia dover pagare nuovamente la tassa di iscrizione, già versata alle Università. La procedura è necessaria per poter consentire l’immatricolazione con INDIRE e per creare la carriera all’interno del sistema di formazione. Il sistema di iscrizione, raggiungibile all’indirizzo tfa.indire.it, sarà disponibile dal 18 al 25 agosto 2025. Operativamente, si tratta di inserire nuovamente le informazioni relative al titolo di accesso, alla carriera pregressa e gli estremi della rinuncia ai sensi dell’Art. 5 comma 3 del DM 77 del 24/04/25. Per eventuali richieste di assistenza è possibile scrivere a [email protected].

I percorsi