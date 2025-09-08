TFA Indire specializzati estero, domanda di tirocinio entro il 9 settembre, trasmissione del modello di progetto formativo dal 12 settembre

Con riferimento ai percorsi Indire per gli specializzati all’estero (art. 7), lo stesso Istituto ha fornito alcune indicazioni in merito al tirocinio formativo.
Domanda di tirocinio
In particolare, i discenti che dovranno svolgere il tirocinio formativo (gli iscritti al percorso da 48 CFU), devono in primo luogo compilare – entro il 9 settembre (ore 23.59) – il questionario pervenuto direttamente nella propria email, inserendo i dati dell’Istituto scolastico scelto per il tirocinio e che ha dato disponibilità ad accogliere le attività. A partire dai dati raccolti, entro la metà di settembre, gli uffici di INDIRE provvederanno a trasmettere la convenzione all’Istituto scolastico indicato.
In proposito, è disponibile la Procedura domanda tirocinio.
Modello di progetto formativo
Successivamente, i discenti dovranno scaricare il modello di progetto formativo, secondo il grado scolastico di appartenenza. Il modello, una volta compilato e firmato anche dalla scuola, dovrà essere trasmesso via email [email protected] a INDIRE a partire dal 12 settembre 2025. Trascorsi due giorni lavorativi dall’invio del progetto redatto e firmato, il progetto si intenderà validato, salvo segnalazioni diverse da parte di INDIRE che comunque dovranno pervenire entro due giorni dall’invio.
- Modello progetto formativo – INFANZIA
- Modello progetto formativo – PRIMARIA
- Modello progetto formativo – SECONDARIA I GRADO
- Modello progetto formativo – SECONDARIA II GRADO
Documenti utili
Oltre ai documenti di progetto, sono disponibili le Linee guida tirocini dove è possibile trovare tutte le informazioni di dettaglio e il Libretto di tirocinio, oltre alla modulistica completa da compilare e inviare in fase di attivazione e conclusione del tirocinio:
- Modello valutazione – INFANZIA
- Modello valutazione – PRIMARIA
- Modello valutazione – SECONDARIA I GRADO
- Modello valutazione – SECONDARIA II GRADO