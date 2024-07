Tfa Indire, Valditara: “O lasciamo che 85mila ragazzi siano seguiti da docenti non specializzati o creiamo canale parallelo”

Nella giornata di oggi, martedì 2 luglio, il ministro per l’Istruzione e il Merito, Giuseppe Valditara è intervenuto alla Commissione Cultura della Camera nell’ambito dell’esame, in sede referente, del dl 71/2024, decreto recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. La prima audizione è stata svolta lo scorso 13 giugno.

Ecco le parole del ministro per fare chiarezza sulla questione dei docenti di sostegno: “Gli atenei hanno migliorato le loro performance, ma riescono a malapena ad abilitare 30mila docenti sul sostegno all’anno. Ma non riescono ad abilitare gli 85mila docenti precari che ci sono. Ci sono due possibilità: o lasciamo che 85mila ragazzi vengano seguiti da docenti senza specializzazione o facciamo così che ci sia un canale parallelo”.

“Quello che noi offriamo è un percorso di alta qualità fatto da un ente che ha per finalità la formazione dei docenti, che si va ad aggiungere per colmare quel gap. Insomma, è una misura a favore dei giovani con disabilità e non vedo quale sia il problema”, ha aggiunto.

RIVEDI LA DIRETTA

LEGGI IL DECRETO