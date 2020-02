Tfa sostegno 2020, ecco il bando dell’università di Palermo [PDF]

L’Università di Palermo è il primo ateneo ad aver pubblicato il bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2019-2020 per tutti gli ordini di scuola.

Tfa sostegno 2020 V ciclo, ecco tutte le info

Per accedere alla prova preselettiva bisognerà pagare, tramite PagoPa, la quota di 150 euro. Il corso sostegno, realizzato presso l’Università di Palermo, costa 3700 euro.

Scarica il BANDO SOSTEGNO V CICLO

Scarica Allegati 1 e 2

Il bando scade il 16 marzo 2020.

Notizia in aggiornamento

Tfa sostegno 2020: il test preliminare

Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto.

Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. Il test ha la durata di due ore.

Solo il test preselettivo ha una data già definita a livello nazionale, diviso per ordine e grado di scuola. L’altro test scritto e quello orale è deciso dalla singola università.

Tfa sostegno 2020 V ciclo, in Sicilia tantissimi posti

I 4675 posti complessivamente banditi in Sicilia rappresentano il 23,87% del totale dei posti banditi

Infanzia

Catania 100

Enna 175

Messina 280

Palermo 200

Totale 755

Primaria

Catania 100

Enna 300

Messina 728

Palermo 350

Totale 1478

I grado

Catania 200

Enna 200

Messina 456

Palermo 200

Totale 1056

II grado

Catania 200

Enna 450

Messina 536

Palermo 200

Totale 1386

Totale complessivo: 4675

Si consiglia di consultare la presente pagina (con i relativi links) per rimanere aggiornati su modalità e tempistiche relative all’iscrizione al test di ammissione.

Università dell’Aquila

Università della Basilicata-Potenza

Università della Calabria

Università Mediterranea di Reggio Calabria

Università Suor Orsola Benincasa

Università di Salerno

Università di Bologna

Università di Modena

Università di Udine

Università di Roma – Unint

Lumsa

Università di Roma Tre

Università Europea di Roma

Istituto Scienze Motorie Roma

Università di Roma – Tor Vergata

Tuscia

Cassino – Lazio Meridionale

Università di Genova

Università di Bergamo

Università di Milano Bicocca

Università Cattolica Sacro Cuore

Università di Macerata

Università di Urbino

Università del Molise

Università di Torino

Università di Bari

Università di Foggia

Università del Salento

Università di Cagliari

Università di Sassari

Università di Catania

Università di Kore – Enna

Università di Messina

Università di Palermo

Università di Firenze

Università di Pisa

Università di Trento

Università di Perugia

Università di Verona

Università di Padova

Leggi anche