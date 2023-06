Tfa sostegno 2023, Varengo (Cisl Scuola): “Tanti neolaureati avrebbero potuto accedere e invece restano esclusi”

Del Tfa sostegno si è parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live, di oggi, 5 giugno 2023. Diversi gli aspetti analizzati nel corso della live, in particolare la posizione dei neolaureati.

Sulla riserva del 35% ai docenti con tre anni di servizio sul sostegno e sul fatto che non si è pensato ai docenti neo laureati che mancano, non per colpa loro, dei 24 CFU, è possibile che il parlamento possa rimediare nella conversione in legge del decreto 44 dell’aprile 2023?

A rispondere alla domanda, Attilio Varengo, segretario nazionale Cisl Scuola:

“L’art. 5 del decreto legislativo 59, chiamato dal decreto ministeriale sul Tfa, non ha più la veste che conoscevamo fino all’approvazione del Dl 36 e si verifica che in forza del periodo transitorio previsto dall’art. 18, i colleghi possono partecipare alla procedura del Tfa con i 24 cfu solo se conseguiti entro il 31 ottobre 2022. Abbiamo oggi una schiera di neolaureati che avrebbero potuto cimentarsi nella prova del Tfa e che di fatto invece ne sono esclusi. Quante possibilità che in sede di conversione possa essere trovata una soluzione a questo proposito? Non voglio essere drammatico ma praticamente nessuna. Il Dl sulla Pubblica Amministrazione è giunto all’approvazione della Camera, gli emendamenti sollevati per dirimere certi aspetti non hanno trovato accoglimento, tenuto conto della ristrettezza dei tempi, penso che le possibilità siano limitatissime, per non dire nulle”.

I corsi di preparazione al corso di specializzazione sostegno

