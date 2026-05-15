Diretta video

Prima Ora | Notizie scuola del 15 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
15.05.2026

Tfa sostegno 2026, requisiti per infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Chi può accedere: requisiti per infanzia e primaria
Requisiti per la scuola secondaria di primo e secondo grado
Il decreto ministeriale e l’avvio dei bandi
Tempistiche
Tfa XI ciclo, le prove degli anni passati - SCARICA PDF

Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) rappresenta oggi il principale canale, insieme ai percorsi Indire, di specializzazione per il sostegno nella scuola italiana. Il percorso ha l’obiettivo di fornire competenze pedagogiche, didattiche e metodologiche specifiche, indispensabili per promuovere un’effettiva inclusione scolastica e garantire il diritto allo studio degli studenti con bisogni educativi complessi.

Chi può accedere: requisiti per infanzia e primaria

Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione sul sostegno, promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e affidati ordinariamente alle università, i candidati in possesso di specifici titoli di accesso.

Per la scuola dell’infanzia e primaria sono richiesti:

  • Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
  • Diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

Si tratta dei titoli che abilitano già all’insegnamento nei rispettivi ordini di scuola.

Requisiti per la scuola secondaria di primo e secondo grado

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e secondo grado, possono accedere:

  • Docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento per una specifica classe di concorso;
  • Laureati magistrali;
  • Diplomati di II livello AFAM;
  • Docenti tecnico-pratici (ITP) in possesso del relativo diploma;
  • Aspiranti che abbiano svolto almeno tre anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi dieci anni scolastici, anche non continuativi.

I requisiti rispondono all’esigenza di garantire una base disciplinare solida, cui si aggiunge la formazione specifica in ambito inclusivo prevista dal TFA.

Il decreto ministeriale e l’avvio dei bandi

Dall’esperienza degli anni precedenti, il decreto ministeriale con cui le università vengono autorizzate a bandire i percorsi per i singoli gradi di scuola dovrebbe essere emanato tra maggio e giugno 2026.

A seguito del decreto, ogni ateneo pubblicherà il proprio bando, nel quale saranno indicati:

  • Il numero dei posti disponibili per ciascun ordine di scuola;
  • Le date delle prove selettive;
  • Le modalità di svolgimento delle selezioni;
  • La data di avvio dei corsi.

Tempistiche

L’avvio dei percorsi è previsto, di norma, nel mese di settembre 2026, con conclusione entro giugno 2027.

Tfa XI ciclo, le prove degli anni passati – SCARICA PDF

TFA XI ciclo

Tfa sostegno 2026: quali problematiche e quali soluzioni per i docenti? – FOCUS

Tfa sostegno 2026, ecco le prove degli anni passati – SCARICA PDF

Tfa sostegno 2026, quando ci si potrà iscrivere?

Tfa sostegno 2026: si può imparare l’empatia? – FOCUS

Tfa sostegno 2026, bando in arrivo? Le indiscrezioni

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Tfa sostegno 2026: quali problematiche e quali soluzioni per i docenti? – FOCUS

Redazione

Tfa sostegno 2026, requisiti per infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado

Redazione

Il mondo precipita nella guerra globale? Spiegare agli studenti la situazione attraverso Tolstòj

Alvaro Belardinelli

Erasmus Plus, sei docenti in Brasile a fine anno scolastico. Prof scrive a Valditara: “Quale utilità formativa? Ci vogliono limiti”

Redazione
vai alla ricerca avanzata